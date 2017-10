De herstelwerkzaamheden aan de Gangaram Pandayweg zijn woensdag gestart. (Foto's: SOM)





“Wij zullen structureel in overleg treden met lokale stakeholders voor een betere samenwerking.” Met de aanleg van duikers in de Gangaram Pandayweg zal de wateroverlast van dit gebied tot het verleden gaan behoren. “Dit project zal niet alleen zorgen voor verbeterde afwatering van omliggende agrarische gebieden en productievelden, maar ook voor een verbeterde conditie van de Gangaram Pandayweg.”Het project dat woensdag is gestart en doorgaat tot volgend jaar, wordt uitgevoerd met restmiddelen van de Staatsolie Foundation. Er is ongeveer SRD 354.000 mee gemoeid.Behoefte onderzoek en gemeenschapsworkshops zijn onderdeel van de nieuwe aanpak van Staatsolie, zegt Dwarkasingh. “Staatsolie zal hierdoor een beter beeld krijgen van de werkelijke behoeften en de prioriteiten van de lokale samenleving om hen zodoende in de toekomst beter, effectiever, efficiënter en dus duurzamer te ondersteunen met hun ontwikkeling en dat van het district.”Staatsolie heeft dit jaar zelfstandig enkele behoefteonderzoeken gedaan in drie van haar operatiegebieden in de Upstream (Saramacca). Hieruit zijn enkele projecten geïdentificeerd. Dwarkasingh vertelt dat er dit jaar nog contracten zullen worden gesloten met de SWM voor de rehabilitatie van het waterdistributiestation Tijgerkreek. Daarmee wordt beoogd de verwerkingscapaciteit te vergroten en kwalitatief goed drinkwater te garanderen. Met de EBS zullen contracten worden aangegaan voor het installeren van straatverlichting in de Josiekreekweg. “Op verzoek van het Commissariaat van Saramacca zullen wij ook de infrastructuur nabij de Uitkijkbrug bij Hamburg herstellen.” Recent is ook een project gestart waarbij Staatsolie voor een jaar de kosten voor vuilophaal in het district voor haar rekening neemt.