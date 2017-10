Hugo Blanker, voorzitter van de COL, tijdens een persconferentie woensdag. (Foto: Raoul Lith)





“Het gaat om een rechtvaardige eis,” zegt Blanker. “Het gaat om toekenning van uitkering van koopkracht en we hebben de indruk dat de mensen geslingerd worden.” De COL heeft gemeend om die issue “tot onze issue” te maken. Hij vindt ondersteuning heel belangrijk en denkt dat de gepensioneerden uit overheidsdienst het niet alleen kunnen.Blanker vraagt zich af hoe het pensioenfonds van de ambtenaren wordt beheerd. "Dat fonds betreft actief dienenden en gepensioneerden. Praktisch gezegd zijn de actief dienenden degenen die moeten storten en gepensioneerden moeten ontvangen wat zij hebben gestort," legt de COL-voorzitter uit. Hij merkt op dat het duidelijk is dat de verhouding voor pensioen bij de overheid 10 procent is van het inkomen van de ambtenaar, terwijl de overheid zelf 5 procent bijdraagt. Het maximale dat gehaald kan worden is 70 procent van het laatste loon.Blanker geeft aan dat de overheid is aangeschreven en dat is vermeld dat alle actief dienende leden die bij de COL zijn aangesloten, zijn opgeroepen om de BBGO te ondersteunen. De vakbondsman merkt op dat de bijeenkomst van vrijdag uitgaat van de BBGO, maar dat de kwestie niet alleen de gepensioneerden regardeert, maar ook de nog te pensioneren overheidsmedewerkers. Hij hoopt dat de achterban zover is dat zij de gepensioneerden niet alleen laat staan, maar fysiek gaat ondersteunen in het KOB-centrum.Raoul Lith