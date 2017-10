De BvL, ALS, PWO, FAL, BPMO en C-47 hebben woensdag een persconferentie belegd. Zij protesteren tegen behandeling van werkers. (Foto: René Gompers)





Diverse vakorganisaties, waaronder BvL, ALS, PWO, FAL, BPMO en C-47 hebben woensdag een persconferentie belegd over de ontstane ‘noodsituatie in de vakbeweging’. De vakbondsleiders vinden dat de regering zich steeds dictatoriaal opstelt door degenen die hun vakbondsrecht uitoefenen, te straffen. De onderwijsbonden hebben tot nu toe tien gevallen van ontslag en honderden mutaties van hun leden geregistreerd. De leerkrachten wordt per telefoon en per brief de tuchtmaatregel voorgehouden, delen de vakbondsleiders Robby Berenstein (C-47) en Wilgo Valies (BvL/ALS) mee. In de gevallen van de mutaties is er niet eens een beschikking die de handeling bekrachtigt, geeft Valies aan.“De tuchtmaatregelen hebben een dusdanig verregaand karakter dat we als totale vakbeweging er niet aan ontkomen om actief hiermee te bemoeien,” stelt Berenstein. “Deze maatregelen zijn van invloed op ons totale werknemersbestaan. En dat hebben we bedoeld met ‘Peneux poepe wan poepe san bigi moro eng her’ baka sey’. Daarmee geven we aan dat die meneer zijn boekje te buiten is gegaan.” Dit, en het feit dat de vakbonden nog steeds openstaan voor dialoog, is in de brief gericht aan de president opgenomen. De waarnemend president heeft gereageerd. Maar de brief geeft duidelijk aan dat er “op korte termijn en ook niet deze maand” ruimte is om te praten. De onderwijsbonden zijn verwezen naar het Onderhandelingsorgaan van de Overheid. “Wie dat zijn en of het werkt weten we niet,” geeft Berenstein aan.De vakbonden voelen zich ook niet op hun gemak over de bewegingen die de SPSB maakt. “Een van de ‘issues’ die speelt is de hele kwestie rond de verplichting van werknemers van staatsbedrijven om een rekening te openen bij SPSB,” deelt Berenstein mee. “Dat geldt ook voor instellingen die subsidie van de Staat krijgen. Men wil de SPSB kennelijk meer ‘body’ geven. In feite komt het erop neer dat men alle ambtenaren bij de SPSB wil onderbrengen. De staatsbedrijven hebben de opdracht ‘ fu go opo wan rekening na SPSB’ al gekregen. Het brengt niet alleen bankzaken in de war, er zijn een heleboel twijfels over die bank.” Vrijdag zal ook aangegeven worden welke stappen lokaal en internationaal genomen zullen worden “want dit kan niet zo gelaten worden, de regering zal antwoord krijgen.”René Gompers