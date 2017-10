Cyril Biervliet overhandigt de sleutels van het sportcomplex aan bisschop Karel Choennie.





Johan Tjang A Sjin is voorzitter van een werkgroep die de bisschop heeft benoemd om het sportcentrum beter te doen beantwoorden aan de aspiraties van het Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo. Het bisdom wil de parochies en de scholen actief betrekken bij het sportgebeuren. Het is het verlangen van de bisschop dat het sportcomplex de gelegenheid kan bieden aan een school voor jong talent. Kinderen moeten vanaf hun vroege jeugd in de school een curriculum krijgen aangeboden om hun zang-, muziek-, dans-, acteer- en sporttalent te ontwikkelen tot op het niveau van middelbaar onderwijs.Het bisdom is bezig met een inventarisatie van de activiteiten die op het sportcomplex plaatsvinden om zo een goede planning te kunnen maken. Het ligt in de bedoeling dat op 25 november van dit jaar het complex feestelijk wordt heropend onder een nieuwe naam en een nieuw elan, deelt bisschop Choennie mee.