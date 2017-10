De Merian-goudmijn bevindt zich ongeveer 60 km ten zuiden van Moengo. Het ligt voor het grootste deel in Paramaccaans gebied, ongeveer 15 km ten westen van de Marowijnerivier. (Foto: Newmont Suriname)





Newmont Suriname gaat fase 2 van de constructie te Merian vervolgen. Dit traject waaronder technische werkzaamheden, aanschaf en constructie voor een primary crusher voor de verwerking van hard gesteente zal tot het derde kwartaal van 2018 duren. In de nieuwe investeringen zijn ook de uitbreiding van de elektriciteitscentrale en de vergroting van de opslagvoorziening voor residuen opgenomen.Het goudbedrijf heeft op 1 oktober zijn eerste volledige jaar van veilige, efficiënte en verantwoorde productie van de Merian-mijn in het centrale deel van Oost-Suriname herdacht. Newmont Suriname heeft over dat jaar US$ 34 miljoen aan royalties overgedragen aan de overheid. Aan salarissen heeft het bedrijf US$ 12 miljoen betaald, terwijl het US$ 2,2 miljoen aan goederen en diensten heeft betrokken bij lokale verkopers en leveranciers.In een persbericht zegt de onderneming dat het verder gaat met het verkennen van mogelijkheden voor een veilige, efficiënte en verantwoorde groei van zijn bedrijfsactiviteiten in Suriname. Bij Newmont Suriname werken ongeveer 1.300 mensen van wie 90% Surinamer is. Staatsolie heeft een belang van 25% in het goudbedrijf.Het exploratieteam van Newmont Suriname blijft zijn verkennings- en boorwerkzaamheden voortzetten in veelbelovende gebieden om zijn reserves te vergroten en de levensduur van de mijn te verlengen. De milieu- en sociale effectenanalyse voor het Sabajo concessiegebied zijn in afrondende fase, zegt het bedrijf. Het verwacht de analyse volgend jaar in te dienen bij de overheid.