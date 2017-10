Kevin Smith, CEO Solar Reserve.





In 2016 werd de Energiewet goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Deze biedt onder andere aan individuen de mogelijkheid om duurzame hernieuwbare energie methoden binnen het raamwerk van de wet aan te bieden ter goedkeuring. Het eerste voorstel gepresenteerd aan de minister. De bewindsman laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat voor de uitvoering van de wet er enige achterstand is, maar dit vormt geen obstakel om voorstellen te beoordelen.Vanuit het ministerie zal dit voorstel bekeken worden en zal advies worden uitgebracht. In deze fase is er geen toezegging gedaan aan Solar Reserve voor de uitvoer van het project. De goedkeuring en onderhandeling met de regering moeten nog plaatsvinden. Bij voortgang van dit project zullen ongeveer 300 personen een baan vinden.