Wilgo Valies, voorzitter van Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. (Foto: René Gompers)





Valies deelt op een persconferentie mee dat bewust gekozen is voor een protest na schooltijd. De BvL en ALS willen het onderwijsproces niet verstoren. De leerkrachten en gemeenschap worden opgeroepen om zich aan te melden bij het centrum van het BvL/ALS aan de Frederik Derbystraat. Met de protestmars wordt een duidelijk signaal gegeven aan de regering.Robby Berenstein, voorzitter van C-47, benadrukt dat er tuchtmaatregelen getroffen worden tegen leerkrachten. Leerkrachten zijn zelfs ontslagen. Concenventies worden volgens de vakbondsleider vertrapt door de regering. De situatie is zorgwekkend, benadrukt hij. De vakbonden zijn niet gelukkig met de reactie van de regering over een brief die geschreven is over zaken die niet door de beugel kunnen. Berenstein merkt op dat de waarnemend president Ashwin Adhin niet inhoudelijk gereageerd heeft op de brief.