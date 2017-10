Jacob Barnett bezig met een wiskunde formule.





Jacob Barnett is zeventien jaar jong. Hij heeft een IQ van 170 - hoger dan Albert Einstein (IQ 160) en de Britse professor Stephen Hawking (IQ. 160). Jacob heeft op de middelbare school de gehele wiskunde curriculum in twee weken afgerond en werd op tienjarige leeftijd toegelaten tot de Indiana Purdue University van de Staat Indiana. Op 15-jarige leeftijd was hij afgestudeerd aan de Indiana Purdue University waardoor hoogleraren voor een uitdaging waren geplaatst om hem te laten promoveren in Ph.d aan het Instituut voor Theoretische Natuurkunde in Waterloo, Canada.Toen Jacob twee jaar was, had een groep opvoeders autisme gediagnosticeerd bij de jongen. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die een neurobiologische oorzaak heeft. Hierdoor werken je hersenen, anders dan bij andere mensen. Autistische kinderen hebben over het algemeen problemen bij sociale interactie, communicatie, gedrag en spel. Autisme is niet te genezen. Niet alleen als kind, maar ook als volwassene kun je dus last hebben van autistische kenmerken. Autistische kinderen kunnen ook uitgroeien tot super intelligente mensen zoals Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Abraham Lincoln en de uitvinder van Microsoft, Bill Gates.Jacob's moeder, Kristine, was het niet eens met de diagnose en begon de jongen thuis te begeleiden met tekenen, wiskunde en het oplossen van puzzels. Pas bij de groei ontdekten de ouders een bijzondere gave (intelligentie) in de jongen. Op de leeftijd van drie jaar was hij instaat 5.000-stuks puzzels op te lossen, bestudeerde hij zelfs een wegenkaart en was hij instaat elke snelweg en nummerplaat perfect uit het geheugen te reciteren. Zijn moeder, niet zeker of haar kind dwaas, onzin of als een genie sprak, stuurde een video van zijn theorie aan de gerenommeerde Institute for Advanced Study van Princeton University. Volgens professor Scott Tremaine van het Instituut astrofysica, een wereldberoemde expert - werd de authenticiteit van de theorie van de jongen op de video vastgelegd, bevestigd.In een e-mail bericht schreef de hoogleraar aan de familie: 'Ik ben onder de indruk van zijn interesse in de natuurkunde en de astrofysica. Zijn theorie heeft betrekking op een aantal lastige problemen in de astrofysica en theoretische natuurkunde. Wie deze problemen kan oplossen, komt in aanmerking voor een Nobelprijs. Volgensheeft de jongen een doel in het leven. Zo is hij bezig om de theorie rond de oerknal van Einstein (het ontstaan van het universum) bij te stellen en wil hij de relativiteitstheorie (opvatting over ruimte, tijd, massa en energie) van Einstein uitbreiden.Jacob Barnett baseert zich op berekeningen en logica. Volgens berekeningen zijn er tijdens de oerknal in zeer korte tijd helium en stikstof ontstaan. Hij bedacht dat er ook koolstof moet zijn gevormd. Volgens zijn berekeningen gebeurde dat pas zeven miljard jaar later. Ergo: de oerknal heeft 21 miljard jaar geleden plaatsgevonden en daarmee is het heelal veel ouder dan gedacht. Volgens wetenschappers is hij inderdaad iets op het spoor. De tiener heeft ook ideeën over hoe het heelal is ontstaan. Hij leerde zichzelf analytische meetkunde, algebra, meetkunde en trigonometrie in een week, en was bezig klasgenoten die ouder zijn dan 18 jaar te begeleiden in wiskunde.