Een van de optredens van de leerlingen van Moira Morroy's Movement Studio.





Vijftien jaar geleden was het toenmalige Rode Kruis gebouw de lanceerbasis van Moira Morroy’s Movement Studio, met een open dag en korte demonstratielessen voor het publiek. De lessen in contemporaine dans, jazz funk, contemporaine jazz en creatief bewegen voor peuters begonnen kort na de open dag. Moira Morroy’s Movement Studio is nu een gevestigde naam binnen de Surinaamse danswereld. Dat komt vooral door de jaarlijkse leerlingenvoorstellingen die rond het pinksterweekend plaatsvinden en waarin er steeds een ander thema centraal staat. Naast danslessen verzorgt Moira Morroy ook Pilateslessen voor volwassenen, meldt de jubilerende organisatie.De dansschool heeft in de loop van haar 15-jarig bestaan een aantal hoogtepunten gekend, waaronder een prijs voor choreografie in Brazilië. Andere markante activiteiten zijn geweest de oprichting van The Moira Morroy Youth Movers, het participeren in de jubileumactiviteiten rond het 170 jarig van Theater Thalia en de primeur om dansers met een lichamelijke beperking te laten dansen op hun rolstoelen, alsook de primeur om leerlingen met een gehoorbeperking van de Kennedyschool de gelegenheid te geven met de rest van de leerlingen van de school te dansen.De verschillende samenwerkingsverbanden die Moira Morroy’s Movement Studio in de afgelopen jaren heeft onderhouden kunnen zeker ook als hoogtepunten worden aangemerkt. Bij de viering van haar eenjarig bestaan heeft de school samengewerkt met de gevestigde dansscholen van Marlene Lie A Ling en Charlotte Sprangers. De samenwerkingen met Aminata Cairo, Namita Adjodhia en Dwight Warsodikromo hebben ook mooie dansstukken opgeleverd. Samen werken is een van de belangrijke uitgangspunten van de school.De komende uitdaging voor Moira Morroy’s Movement Studio is het bouwen van een eigen dansstudio. Plannen die daarvoor bestaan zijn door de gestegen kosten nog niet uitgevoerd. De uitvoering van deze bouwplannen is een belangrijk actiepunt voor de toekomst. Het nieuwe dansjaar voor Moira Morroy’s Movement Studio staat weer in het teken van de jaarlijkse leerlingen-voorstelling die in het pinksterweekend van 2018 zal plaatsvinden.