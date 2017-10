Ook is er gebleken dat er slachtingen plaatsvinden van in het bijzonder van de Jaguar, die de grootste katachtige van Zuid-Amerika is, door voornamelijk jagers. Het onderdirectoraat meldt dat er in Suriname zes soorten in het wild levende katachtigen voorkomen die volgens de Jachtwet 1954 totaal beschermd zijn.De Jaguar valt tevens onder deen onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora (Cites).Conform artikelen 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is niet alleen het doden, kopen, ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, vervoeren, vangen etc. van beschermde dieren verboden, maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd, strafbaar.Bij overtreding van de wet, zal de overtreder onmiddellijk worden aangehouden en in verzekering gesteld. Het Openbaar Ministerie zal hoge transactieboete vaststellen. Bij het plegen van een misdrijf (doden van beschermde diersoorten) kan los van de sancties, de jachtbevoegdheid door het Openbaar Ministerie worden ingetrokken.