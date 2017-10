Apen zijn geen huisdieren en horen thuis in het wild.





De Stichting Dierenbescherming staat vandaag op Wereld Dierendag stil bij verantwoord huisdierenbezit. Zij merkt op dat verantwoord huisdierenbezit ook betekent dat je dieren, die niet geschikt zijn als huisdier, in het wild moet laten. De stichting heeft de laatste tijd een aantal gevallen gehad van mensen die apen als huisdier hielden. “Apen zijn intelligente en sociale dieren die thuis in het wild horen.” Het komt vaak voor dat mensen na een tijdje zo een dier niet meer willen. De stichting wijst erop dat je het dier dan niet zomaar weer in het wild kan loslaten. Het komt ook voor dat het dier losbreekt en zorgt voor burenoverlast.Ondanks alle voorlichting wordt de stichting nog steeds geconfronteerd met verwaarloosde honden en katten en het dumpen van dieren. Het komt vaak voor dat de eigenaar tijdens vakantie of na verhuizing niet zorgt voor opvang van zijn huisdier of dat degene die voor het dier zou zorgen, in gebreke blijft. De stichting hoopt dat de bijbehorende Staatsbesluiten die horen bij de Wet Dierenwelzijn spoedig de administratieve molen passeren. De Wet Dierenwelzijn is eerder dit jaar in werking getreden. Na de bekrachtiging van de Staatsbesluiten zullen handhavers van de wet voldoende handvatten hebben om op te treden in gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing, zegt de stichting.Voorlichting blijft een kerntaak van de Stichting Dierenbescherming Suriname. “Want alleen als steeds meer mensen het belang van dierenwelzijn gaan inzien en beseffen dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle Surinamers, zal er een verbetering komen in de situatie van de dieren in het land.” Op zondag 8 oktober houdt de stichting dan ook een voorlichting en fundraisingsactie Wereld Dierendag. Behalve de reguliere attracties, blijft het asiel open voor adoptie van huisdieren.