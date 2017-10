Internationale Dag voor Leraren, uitgeroepen door de Unesco.





Dagelijks vindt wereldwijd in miljoenen klassen overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden plaats die de deur opent voor het beter begrijpen van de veranderende wereld waarin wij allemaal leven. Educatie moet gezien worden als de morele basis en ruggengraat van het socialisatieproces, op weg naar een kennissamenleving. Verwerving en verwerking van vakkennis door leerlingen zijn de uitgangspunten van een leraar. De didactische vaardigheden van de leraar maakt studenten enthousiast en worden ze gestimuleerd verder in dat vak te studeren. Studenten ervaren educatie als het opbouwen en versterking van hun capaciteiten om keuzes te maken in het leven, culturele en politieke participatie en het opbouwen van netwerkrelaties in de samenleving.Een leraar doet veel meer dan lesgeven, de vele gezichten van het beroep van leraar motiveert leerlingen, stimuleert hen ontwikkeling, functioneert als mentor, zet zich in voor management van de school en werkt aan innovatie. In een snel tempo transformeert onze samenleving zich in de richting van een 'global village’. Het onderwijs vervult binnen deze ontwikkeling een belangrijke taak. Leraren dienen in staat te zijn voortdurend vorm te geven aan hun professionele ontwikkeling, om de veranderende leersystemen in de globaliserende wereld bij te houden.Het onderwijsleerproces is nog te sterk georganiseerd vanuit de standaardsetting: leerkracht – leervak – de klassengroep. De heersende visie op onderwijs verwacht van de leraar dat deze standaard setting af en toe doorbroken wordt. Van de leraar wordt verwacht dat die tot innovatie overgaat en te maken krijgt met nieuwe leersystemen: o.a. open en afstand onderwijs, de integratie van de Informatie en Communicatie Technologie, de multimedia methode, student gericht onderwijs, het portfolio systeem, projectonderwijs en vakken integratie.Het negeren van innovatie in het onderwijs zal leidden tot erosie en verarming aan kennis, wetenschap en technologie bij de leerkracht en student. Leerlingen groeien op in een virtueel milieu waarin de media zoals de televisie, dvd, computer en internet een belangrijke rol spelen. De betekenis van de audiovisuele media is sterk gevarieerd. De audiovisuele cultuur is niet meer het alleenrecht van naschoolse recreatieve activiteiten, maar vormt een uitdaging voor effectief en efficiënt gebruik in het onderwijsleerproces.Het verbinden van vakken is een tendens die meer en meer aandacht moet krijgen. Studenten moeten in de gelegenheid gesteld worden een les thema vanuit verschillende vakdisciplines in beschouwing te nemen. Het thema globalisatie, natuur- en milieu educatie en duurzame ontwikkeling kan geografisch en historisch in beschouwing worden genomen. De opleiding van clusterleerkracht is een mogelijkheid voor vakken integratie. Een clusterleerkracht is een docent die breed wordt ingezet om les te geven in een leergebied of cluster van verwante vakken b.v. op het gebied van natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde en biologie) en mens en maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en economie).De integratie van de Informatie Communicatie Technologie in het onderwijsleer-proces heeft samenhang met studentgericht onderwijs. Studenten worden verwezen naar internet voor het 'downloaden' van detailinformatie en te presenteren voor de klas. Het belangrijkste doel van dit leerproces is de motivatie van de student (een positieve houding voor de school en het leren), competent gericht leren (verwerven van kennis en inzicht) en de verbondenheid (samenwerken delen en uitwisselen van informatie).