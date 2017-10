De Cubaanse ambassade in de Verenigde Staten pakte haar taken weer op nadat de betrekkingen in 2015 waren verbeterd. (Foto: Reuters)





De stap van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgt op de terugtrekking van meer dan de helft van de Amerikaanse diplomaten uit de Cubaanse hoofdstad. Bijna twee dozijn Amerikaanse personeelsleden hebben onverklaarbare ziekten in de stad opgelopen."De beslissing is genomen wegens het feit dat Cuba geen passende stappen heeft ondernomen om onze diplomaten te beschermen in overeenstemming met zijn verplichtingen volgens van het Verdrag van Wenen. Dit verdrag zorgt voor gelijkheid in onze respectieve diplomatieke activiteiten," zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, dinsdag in een verklaring.De Cubaanse diplomaten hebben zeven dagen de tijd om te vertrekken. Rodriguez zegt dat de handeling "ongerechtvaardigd" was. Minstens 21 mensen die werken op de ambassade van de VS in Cuba, hebben gezondheidsproblemen ontwikkeld. Die problemen variëren van milde hersentrauma en doofheid tot duizeligheid en misselijkheid.Eerdere rapporten stelden dat sonische aanvallen de veroorzakers zijn van de gezondheidsproblemen, maar niets is bewezen. Cuba ontkent aanvallen op het ambassadepersoneel. De VS heeft de regering in Havana echter niet beschuldigd voor de verdachte aanvallen."We blijven de diplomatieke betrekkingen met Cuba onderhouden en zullen samenwerken met Cuba, terwijl we het onderzoek naar deze aanvallen vervolgen," voegde Tillerson toe in zijn laatste verklaring. Vorige week zeiden de Amerikaanse ambtenaren: "We kennen de middelen niet, ook niet de methoden of hoe de aanvallen worden uitgevoerd."