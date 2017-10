De voorzitters van C-47, BvL, ALS, Federatie van Agrariërs en Landarbeiders, de Bond Personeel van het Ministerie van Onderwijs en de Progressieve Werknemers Organisatie hadden de president op 22 september in een brief gevraagd om een onderhoud. Dit gesprek moest plaatsvinden voor eind van de vorige maand.De waarnemend president schreef dat hij het schrijven op 26 september heeft ontvangen. De drukte rond de jaarrede, voorbereiding van het nieuwe schooljaar en de op handen zijnde algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee maakten dat er geen ruimte was voor een gesprek op korte termijn.Adhin wees de bonden er ook op dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur slechts over een deel van de leerkrachten gaat. Naast het openbaar onderwijs, zijn de besturen van het Bijzonder Onderwijs verantwoordelijk voor onderwijsgevenden die bij hen in dienst worden genomen.Met de onderwijsbonden wordt vanaf februari 2014 overleg gevoerd. Adhin merkte op dat als er nog zaken zijn die niet naar tevredenheid zijn behandeld om deze kenbaar te maken aan het Overleg Orgaan of het Bijzonder Onderwijs. De vakbonden beleggen later op de dag in het gebouw van C-47 een persconferentie over de tuchtmaatregelen tegen onderwijsgevenden en het vertrappen van vakbondsconventies.