Een collage van 'beestachtige kunstwerken'.





Zoals op elke ‘Open house’ geeft TNF de gasten de gelegenheid om zonder een vast programma, op hun gemak door de galerie te wandelen en zo volop te genieten van de mooie kunstwerken waarmee de galerie speciaal voor deze avond en de komende maand, is ingericht. "En omdat we de aanpak van deze avonden toch altijd graag een speciaal karakter geven, leek het ons leuk om deze keer de gelegenheid van Werelddierendag aan te grijpen. Een groot deel van de aan ons verbonden kunstenaars houdt zich immers regelmatig bezig met de Surinaamse flora en fauna, dus aan werken waarin dieren voorkomen, ontbreekt het ons zeker niet."De bijzondere ‘beestachtige’ selectie, is samengesteld door het team van Readytex Art Gallery, op de begane grond van de galerie tentoongesteld.De andere verdiepingen van de galerie zijn ingericht met een gemengde selectie kunstwerken van alle partner-kunstenaars van Readytex Art Gallery.Het wordt op donderdag 5 oktober dus een ‘Open house’ waarin de aandacht gevestigd is op Werelddierendag. Een interessante presentatie voor kunstliefhebbers en dierenliefhebbers. Het team van Readytex Art Gallery en enkele kunstenaars, zullen aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.