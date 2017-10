Louise G. (61) kwam tijdens een onderzoek van de afdeling Narcoticabrigade van de politie in beeld in een drugszaak. Deze vrouw bood op vrijdag 8 september een doos ter verzending naar het buitenland aan bij een van de postbedrijven. In de wanden van de doos trof de douane 126 gram cocaïne aan.De vrouw werd opgespoord en op 25 september aangehouden. Zij ontkent iets van het verderfelijke spul af te weten.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is zij toegevoegd aan de sterkte van het cellenhuis, meldt de politie Public Relations.