Drie personen zijn dakloos geworden door een brand. Een houten huis aan de Jesserunweg, in het ressort Santodorp is in vlammen opgegaan. De politie van het ressort meldt dat de woning al afgebrand was toen zij op de plek aankwam. De ingeschakelde Brandweer kon erger voorkomen door de omliggende panden te bespuiten.Volgens de bewoonster had zij een pot op vuur gezet, waarna zij zich begaf naar de buurvrouw op het achtererf. Enkele minuten later merkte zij bij terugkeer dat de woning aan de zijde van de keuken in brand stond.Drie gascilinders die in de woning stonden, zijn ontploft. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het is niet tegen brand verzekerd. De Forensische Opsporing is bezig met het onderzoek, meldt de politie Public Relations.