Districtscommissaris Remy Pollack knipt samen met een leerling een lintje. Met deze handeling is het Claudia Hartmann Institute geopend.





Bij adaptief onderwijs worden binnen de reguliere school mogelijkheden gecreëerd op een eigen manier en tempo kennis op te doen. Bij CHI (spreek uit als sjie, wat in het Chinees staat voor energiestroom en levenskracht) kunnen kinderen terecht die moeiteloos binnen het regulier onderwijs passen, maar ook kinderen met bijvoorbeeld ADHD, Syndroom van Down, dyslexie, dyscalculie of een andere, lichte verstandelijke beperking. De particuliere school staat op de hoek van de Mahonylaan en de Mauriciusstraat.Oprichter en bestuurslid Claudia Hartmann ziet met het opzetten van CHI een droom in vervulling gaan. Een droom, waarin alle kinderen, ook die met een verstandelijke beperking, samen lezen en leren en waar leerkrachten voldoende toegerust zijn om hen te begeleiden, rekening houdende met hun beperking. Het geeft haar een goed gevoel, kijkend naar ‘haar’ kinderen, die vandaag formeel met de lessen mogen beginnen. “Als je in staat bent om er een bijdrage aan te leveren dat kinderen iets begrijpen, dat voor hen eerst moeilijk te vatten was, dan gaat er van alles door me heen. Dan is mijn hart blij en trots dat we hen daarmee hebben kunnen helpen”, vertelt Hartmann ietwat emotioneel.“Met zo een school kan het aantal drop-outs afnemen, want hier krijgen alle kinderen gelijke kansen. Er is differentiatie. Elk kind kan onderwijs genieten op zijn of haar tempo”, stelt Pollack, vlak voordat hij samen met een leerling een goudkleurig lintje doorknipt en daarmee de school officieel opent. “Hier zul je niet horen: ‘Je bent dom, je kan niet mee’. Geen enkel kind is dom. Wij moeten leren hoe met ze om te gaan”, meent Pollack. Hij zat 34 jaar in het onderwijs en is onder meer onderwijsinspecteur en hoofdonderwijsinspecteur geweest. Hij is er vol lof over dat bij CHI alle kinderen de mogelijkheid krijgen om onderwijs te genieten op hun niveau en in hun eigen tempo.De dc merkt op dat deze wijze van lesgeven niet mogelijk is in het reguliere onderwijs, waar er nog horizontaal les wordt verzorgd en klassen met 40 kinderen niet ongebruikelijk zijn. “Kinderen boven de streep stromen verder, maar wie onder de streep presteert, blijft achter”, illustreert Pollack de situatie binnen het reguliere onderwijs. De dc wijst er op dat CHI een succesvol schooljaar slechts kan bewerkstelligen wanneer leerlingen, leerkrachten en ouders samenwerken. Vertrouwen is daarbij erg belangrijk, zowel tussen leerkrachten en leerlingen, tussen leerkrachten onderling, als tussen leerkrachten en ouders. De ondersteuning van ouders is onontbeerlijk. “We hopen dat deze school een goed jaar tegemoet mag zien en mag uitgroeien tot één van onze betere scholen in Suriname".CHI is een educatie- en begeleidingsinstituut dat streeft naar een vorm van duurzaamheid en zelfvoorzienend leren en werken. De school heeft als missie het bevorderen van het adaptief gericht basis- en voortgezet onderwijs, alsook het bieden van praktisch onderwijs en sociale activering in combinatie met sociaal-maatschappelijke begeleiding aan kinderen en jongeren met/zonder een lichte verstandelijke beperking, ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten en/of sociale uitsluiting.De school wil een blijvende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van diverse maatschappelijke doelgroepen binnen de samenleving, maar ook leerachterstanden wegwerken door middel van kennisoverdracht en door een zo breed mogelijke ontwikkeling te stimuleren. Voorts heeft CHI zich ten doel gesteld om vroegtijdige schooluitval te voorkomen en de betrokkenheid van ouders te bevorderen bij de ontwikkeling van hun kinderen en zichzelf. Ook het verbinden, inspireren en ondersteunen van diverse maatschappelijke groepen binnen de samenleving is opgenomen binnen de visie van CHI.