Universiteitspersoneel vanmorgen bij de ingang van de hoogste onderwijsinstelling in een 'evaluatie-vergadering' bijeen. (Foto: Raoul Lith)





De WFU besloot niet meer naar het Medisch Wetenschappelijk Instituut te gaan, na bemiddeling van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Blanker heeft hem gisteravond laat gesproken over intimidatiepogingen die door de leiding van het MWI worden ondernomen. De bewindsman beloofde het probleem te zullen aanpakken.Blanker merkt op dat het niet meer mag voorkomen dat medewerkers laat worden uitbetaald. Volgens een overeenkomst moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand om 12.00 uur de overmakingen worden gedaan. De inzet is nu een nieuwe overeenkomst met de ministers van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Financiën en het universiteitsbestuur. Uiterlijk de 25e van de maand moet het duidelijk zijn wanneer de werkers over hun salarissen kunnen beschikken.