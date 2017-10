Directeur Geo Norden van de Wegenautoriteit Suriname (2e rechts) omringt door zijn staf. (Foto: Raoul Lith)





De BID (Business Initiative Directions) organisatie, met 179 lidlanden heeft tijdens een conferentie van 23-25 september in Zwitserland een gold star award voor kwaliteit aan de Wegenautoriteit uitgereikt. Dit is nu gepresenteerd aan de samenleving, vertelt een trotse Norden.Er zijn sinds mei 2017 ongeveer 120 projecten voltooid, waaronder het rij-veilig-maken van de Willem Campagnestraat, herstel van duikerverzakkingen, vernieuwen van het looppad over de Groot Henar weg, en het vegen en schoonmaken van bermen langs de wegen, somt Norden op. Ook de zebrapaden bij scholen zijn geschilderd voordat de schooldeuren opengingen. Nu wordt er gewerkt aan de brug over de Para rivier, die bijna af is. Woensdag beginnen bestratingswerkzaamheden bij de Marinebasis te Domburg. In Nickerie wordt gewerkt aan de wegafkalving bij Southdrain.Directeur Norden zegt dat er al hard werd gewerkt. “Ik heb ze ietsje harder laten werken.” Er is verandering gekomen voor de gemeenschap en met de media, vertelt hij. De wegenautoriteit is verantwoordelijk voor de primaire wegen die bij wet zijn vastgesteld. “Van Albina tot Nickerie, van Paramaribo tot de Stuwdam en Atjoni, de Indira Gandhiweg, de Gemenelandsweg, de Henck Arronstraat zijn enkele bekende wegen waar de autoriteit het beheer en onderhoud van doet. In totaal gaat het om ongeveer 800 km aan wegen.De prioriteiten voor de rest van het jaar zijn de kilometer aanduidingspalen, het glasbollenproject op de weg naar Atjoni, zodat er ’s avonds waar er geen verlichting is toch een prima zichtbare weg is. Ook de ribbels op de weg zullen nog worden aangepakt. Los hiervan zijn er soms calamiteiten zoals wegverzakkingen, duikerverzakkingen, schetst Norden de werkzaamheden.Ook de actuele kwestie ten aanzien van zwaar materieel wordt aangepakt via het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, waar er een commissie zwaar transport in het leven is geroepen, vertelt Norden. Hij zegt dat de wegenbelasting nog niet is uitgewerkt, de wet is nog niet afgekondigd en is nog bij De Nationale Assemblee. “Het zou goed zijn als er ook een deel naar de Wegenautoriteit zou komen, maar dat is des ministerie van Financiën.”Raoul Lith