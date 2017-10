'Pray for Las Vegas' staat op het bordje tijdens een nachtwake na de aanval op het publiek tijdens een muziekfestival in Las Vegas. (Foto: Reuters)





De politie heeft 23 geweren gevonden in zijn hotelkamer en meer dan 19 andere vuurwapens en explosieven in zijn huis in Nevada. Er is echter nog geen duidelijke redenen voor de moordaanslag. Na de aanval heeft Paddock zichzelf doodgeschoten.Onderzoekers hebben geen verband gevonden met internationaal terrorisme, ondanks een claim van de zogenaamde islamitische staat (IS). Sommige onderzoekers hebben psychologische problemen geopperd, maar ook daarvoor is er geen bevestiging. De schutter was onbekend bij de politie.De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanval in een toespraak maandag in het Witte Huis beschreven als "pure kwaad." Stephen Paddock woonde in een gemeenschap van senioren in het stadje Mesquite, in het noordoosten van Las Vegas. Hij woonde naar verluidt bij Marilou Danley, die op dit moment in Japan vertoeft. Volgens de politie lijkt het erop dat zij niet betrokken is bij deze aanval.Sheriff Joseph Lombardo van Las Vegas heeft meegedeeld dat toen de politie de woning na de aanval doorzocht, ze 19 "extra vuurwapens, enkele explosieven en enkele duizend rollen munitie” vonden. Er zijn ook enkele elektronische apparaten aangetroffen die verder worden onderzocht. In de auto van Paddock is ook ammoniumnitraat gevonden. De explosieven die in zijn huis zijn aangetroffen zijn tanneriet, zei de sheriff. Hij heeft de aanslag beschreven als een individuele actie.De IS heeft beweerd achter de aanval te staan, en zei dat Paddock zich enkele maanden geleden tot de islam had bekeerd. Maar de groepering heeft geen bewijsmateriaal hiervoor verstrekt en heeft in het verleden ongegronde claims gemaakt. Het dodental van de aanval in Las Vegas overschrijdt dat van de aanslag op een homo nachtclub vorig jaar in Orlando, Florida. Bij die aanval die is opgeëist door IS, vielen 49 doden.Paddock sloeg toe terwijl de laatste shows van het driedaagse Route 91 country muziekfestival in volle gang waren. Volgens de politie had Paddock vier dagen eerder, op 28 september, geboekt in het hotel. Hij had daarbij gebruik gemaakt van een aantal van Danley's identiteitsdocumenten.Sheriff Lombardo vertelde dat er 10 koffers waren in de suite, die twee kamers had. Duizenden, zo'n 22.000 concertgangers, genoten van een optreden van de topzanger Jason Aldean, toen de eerste van een aantal automatisch geweerschoten klonken. Honderden schoten, zeggen getuigen. De aanslag vond zondagavond laat plaats.