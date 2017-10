De ambtenarenbron per ministerie per juni 2017. Het aantal ambtenaren is iets gedaald. (Tabel Financiële Nota 2018)





De daling kan toegeschreven worden aan de verdere opschoning van hetambtenarenbestand en de uitstroom van ambtenaren vanwege onder andere het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of vervroegd pensioen (leeftijd van 55 hebben bereikt met 35 of meer dienstjaren). Het pensioenbestand is eind 2016 en juni 2017 respectievelijk met 602 en 653 verhoogd.Bij de onderstanden is er een daling geconstateerd eind 2016 en juni 2017. In het onderstanden bestand zijn onder andere meegenomen de gewezen ministers en/of presidenten, weduwe/weduwnaar van de gewezen landsdienaar en de wezen.Bij de indeling naar ministeries, blijkt dat de grootste daling bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur heeft plaatsgevonden met 262 ambtenaren. Bij Defensie en Binnenlandse Zaken is er een instroom van ambtenaren met, respectievelijk 115 om 55.