De verdienvooruitzichten zijn positief maar de begrotingsdiscipline moet worden voortgezet ten einde het begrotingstekort verder in te perken en de financieringslasten draagbaar te houden. Aan de inkomstenzijde worden de belastingwetgeving en de belastingadministratie verder hervormd voor een hogere effectiviteit en klantvriendelijkheid van de inning. Om de verdiencapaciteit structureel te verruimen en tevens over te stappen op een productie stimulerend belastingstelsel, zal BTW worden ingevoerd."Het efficiënt en effectief benutten van staatsinkomsten en de transparante verantwoording van de ontvangsten en uitgaven blijven pijlers in het dienstjaar 2018. Aan de instelling van treasury operaties, cash management en modernisering van het overheid financieel informatie systeem wordt verder gewerkt. Het beleid om geleende financieringsmiddelen enkel ten behoeve van aantoonbaar uit te voeren ontwikkelingsprojecten aan te wenden blijft overeind."Er is reeds overeenstemming bereikt met verschillende internationale enregionale financieringsinstellingen voor financiële en technische ondersteuning, staat in de Financiële nota. De inspanningen die verricht zijn om het macro-economische evenwicht te herstellen, hebben geresulteerd in onder andere een drastische afname van de overheidsuitgaven, een stabiele wisselkoers in de afgelopen maanden en een daling van de inflatie. De 12-maandsinflatie is afgenomen van 60,8% in juni 2016 tot 19,7% in juni 2017.De lopende rekening van de betalingsbalans vertoont in de eerste helft van 2017 een overschot, waarbij de exporten zijn aangetrokken. De vooruitzichten houden in een verwachting van hogere overheidsinkomsten uit de mijnbouw en andere sectoren. In het belang van duurzaam financieel beleid, moet het overheidstekort verder worden, stelt het ministerie van Financiën.