"Hiermee zal het enige juiste antwoord worden gegeven aan de niet verwachte ondermijning vanuit de leiding van het MWI. De federatie heeft onder andere de minister van Onderwijs, de besturen van de universiteit en het MWI alvast hiervan in kennis gesteld. Federatievoorzitter, Hugo Blanker, deelt mee dat na de protestvergadering maandag leden geïnformeerd werden over een brief van de directie van het MWI aan werknemers/leden van de BP MWI. In dat schrijven wordt de medewerkers onder meer voorgehouden: “U hebt juridisch geen enkele reden om geen werkzaamheden te verrichten”. Deze impliciete dreiging is de besturen van de WFU en haar lidorganisaties, de Celos Werknemers Organisatie (CWO), de Bond TAPU en de Bond Personeel MWI, niet ontgaan.De federatie stelt dat er overeenkomsten zijn met het bestuur van de universiteit en de minister van Onderwijs dat de werkgever het salaris uiterlijk de laatste werkdag van de maand en wel om 12.00 uur op de gebruikelijke wijze op rekening van alle medewerkers overgemaakt moet hebben.De Werknemersfederatie is vastbesloten paal en perk te stellen aan de verlate uitbetalingen van de tappers op de universiteit. Niet ontkend wordt dat bij gelegenheden directies weleens een financiële tegemoetkoming plegen naar respectieve werknemers. Het is de universiteit en haar instituten onwaardig om toe te staan dat haar medewerkers op deze manier moeten bedelen voor hun salaris. De lidbonden accepteren dit niet. De federatie zal niet toestaan dat tappers van welk instituut dan ook op de universiteit worden aangezet tot verraad. Het is immoreel om dat heimelijk van hun te verwachten. Na ontvangst van de brief van de directeur van de directeur MWI is de BPMWI onder auspiciën van de WFU in spoed algemene ledenvergadering bijeen geweest in het MWI-gebouw.De leden hebben unaniem het besluit gesanctioneerd om het parool van de WFU te blijven uitvoeren.“Wij vragen ons af met wie wij moeten dealen. Met het universiteitsbestuur, de minister, of met directeuren van de instituten van de universiteit. Voor ons is het niet een te grote moeite om terug te vallen op aparte onderhandelingen. Directeuren van deze instituten mogen moeite hebben om te functioneren onder het Bestuur van de Universiteit. Dat moeten zij dan onderling uitvechten. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij de ruimte bieden om de jonge eenheid van de werknemers-federatie te ondermijnen," benadrukt de WFU.