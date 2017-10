Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday houdt een toespraak tijdens de opening van het nieuwe zittingsjaar. (Foto: Ranu Abhelakh)





Recentelijk zijn de sollicitatieoproepen in de media verschenen, terwijl de verdere voorbereidingen worden gedaan. De pg verwacht dat het jaarlijkse programma voor de permanente opleiding voor de huidige vervolgingsambtenaren wordt voortgezet en dat het vereiste budget hiervoor beschikbaar komt. “Vanwege de beperking van financiële middelen zullen wij scherp moeten zijn in het stellen van prioriteiten.” Het aanwenden van donormiddelen ter financiering van trainingen en de aanschaf van technische hulpmiddelen kunnen helpen om goed werk te verzetten ter bevordering van de veiligheid van de samenleving.De pg ging ook in op de aanpak van financiële criminaliteit. Hij herhaalde de noodzaak om permanent een forensische financiële deskundige beschikbaar te hebben. Het recherche onderzoek kan meer diepgang krijgen “en het raffinement waarmee de crimineel te werk ging, kan worden ontbloot. Ik verwacht dat de minister van Justitie en Politie alsook van Financiën gunstig reageren op ons eerder gedane verzoek.” Hij benadrukte dat ook corruptie onderzoeken met een financiële deskundige efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. “De nabije toekomst zal moeten uitwijzen hoe in de praktijk zal worden omgegaan met de Anti-corruptie Wet en met klokkenluiders.”De klassieke en nieuwe vormen van criminaliteit dwingen het OM om kennis en inzichten aan te scherpen en bij te tijd te blijven. De pg herhaalde het voornemen om het huidig Wetboek van Strafvordering te herzien. “En daarbij eveneens aandacht te geven aan de verruiming van de huidige opsporingsbevoegdheden met enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB).” Hij noemde hierbij de stelselmatige observatie, de pseudokoop, infiltratie, opnemen van vertrouwelijke communicatie en het onderzoek in geautomatiseerde werken.Baidjnath Panday wees ook op het belang van een goede beschrijving in proceduregels van het toetsingskader voor de BOB-bevoegdheden en de autorisatiebevoegdheid voor toepassing van deze bevoegdheden. “Het zijn immers bevoegdheden die enerzijds aanzienlijke inbreuk maken op de privacy van personen doch anderzijds ten dienste staan van het opsporingswerk met betrekking tot het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband alsook terroristische misdrijven.”Het OM zal het juridisch zuiver toepassen van opsporingsbevoegdheden nadrukkelijk in het oog houden, benadrukte de pg. Tegelijk zal het erop toezien dat die bevoegdheden in het belang van de samenleving worden ingezet. Het motief blijft: onherroepelijk de bestrijding van de criminaliteit en tegelijkertijd de vergroting van het veiligheidsgevoel bij de burgers.Verwijzend naar de huidige trend van de criminaliteit qua aard, omvang en ontwikkeling, zei de pg dat er een inhaalslag gemaakt moet worden in het vergroten en verstevigen van de informatiepositie bij de politie en het OM. Hij ziet daarom een duurzame investering tegemoet in kader, middelen en mogelijkheden. Dit kan bijdragen aan de dagelijkse sturing van het politiewerk in preventieve en repressieve zin op basis van verzamelde informatie.Ook in het nieuwe zittingsjaar vindt het OM het belangrijk om de overlegsessies met de politie regio’s voort te zetten. Ook die met de recherche teams en de recherche bijstandsteams. “Een informatie gestuurde opsporing zal effectiever blijken te zijn mits de beschikbare informatie gedeeld wordt tussen de recherche teams.” Het OM heeft de stap gezet om ook in dat proces actief te zijn. Het verkent alle mogelijkheden die bevorderlijk kunnen zijn in het vergroten van de intelligence positie van de opsporing en de vervolging.De pg merkte op dat de vergroting van de verkeersveiligheid niet succesvol blijkt te verlopen. Dit ondanks meerdere positieve initiatieven. “Het blijkt in de meeste gevallen dat de attitude van menige weggebruiker ernstig tekort schiet. Hoge boeten en zwaardere straffen zijn zinvol doch blijken niet adequaat genoeg te zijn.” Hij vindt dat weggebruikers hun attitude moeten bijstellen.Als land zullen wij genoegzaam en effectief moeten opereren in het aanpakken van alle vormen van criminaliteit. Daders die elders strafbare feiten plegen en vluchten naar ons Suriname, moeten worden vervolgd. “Wij mogen immers geen veilige haven zijn voor misdadigers. Hij verwacht dan ook goedkeuring van regering voor de OM-plannen, zodat “wij op tactisch en operationeel niveau ons deel van het werk kunnen doen in de aanpak van de criminaliteit”. Tegelijk kijkt het OM uit naar nieuwe impulsen om vooral de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. “Het tot stand brengen van een rechtshulp- en een uitleveringsverdrag met Frankrijk, Guyana en China zal werkbare tools opleveren.” Ook de actieve participatie in relevante buitenlandse organisaties biedt mogelijkheden om georiënteerd te blijven in een sterk veranderende wereld.Naast de uitvoering van de strafvorderlijke bevoegdheden, is het OM ook dagelijks actief met administratiefrechtelijke zaken, gaf de pg aan. “De veelheid van werkzaamheden verlangt eveneens een aanpassing in de bedrijfsvoering.” Het vervolgingsapparaat hoopt dat er gauw een manager wordt aangesteld.