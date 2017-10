Hoefdraad laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat de IDB-topper een update heeft gekregen over de macro economische situatie van Suriname. Er is gekeken naar de crisis die Suriname heeft getroffen, welke pijnpunten er nog zijn, welke stappen genomen zijn om op het pad van herstel te komen en het niveau van stabilisatie dat is bereikt.Minister Hoefdraad stelde verder, dat ook is gekeken naar welke leningen er allemaal genomen zijn en welke sectoren begunstigd kunnen worden. De bewindsman benadrukte de goede band die er bestaat tussen Suriname en de IDB. De instelling is altijd bereid de ondersteuning te verlenen bij de verdere ontwikkeling van het land.Het is de bedoeling dat de delegatie ook gesprekken zal voeren met andere autoriteiten, onder wie minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Deze gesprekken zijn onder andere belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de private sector. Er is volgens Hoefdraad ook van gedachten gewisseld over de diversificatie van de productie. Katzman gaf aan, dat behalve gesprekken die nog gevoerd zullen worden ze ook een aantal bezoeken zal afleggen. Zo is ze onde rmeer te gast bij onder andere projecten in het kader van de woningbouw, ICT en wisselt ze van gedachten met leden van de private sector. Ze sprak haar waardering uit over de goede relatie die de IDB met Suriname heeft.