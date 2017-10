Het Hof van Justitie (HvJ) tijdens de buitengewone openbare bijeenkomst voor het zittingsjaar 2017-2018, in het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat. (Foto: Ranu Abhelakh)





Bij de groei en wording van de rechtsstaat is gedegen en constante communicatie tussen de Staatsmachten van onschatbare waarde, “omdat de drie Staatsmachten onderworpen zijn aan de Rule of Law”. De hofpresident gaf aan dat er “om uiteenlopende redenen jarenlang te weinig geïnvesteerd is in beleidsprogramma’s van de rechterlijke macht”. Het hof heeft de uitvoering van de beleidsprogramma’s 2017-2018 begroot op SRD 7.066.000. De operationele uitgaven zijn geraamd op SRD 19.997.000. Het hof hoopt op ongewijzigde goedkeuring en op tijdige beschikbaarstelling, zodat de eerste stappen van het voorgenomen beleid gezet kunnen worden in 2018.Het eigen beleidsprogramma ‘Speerpunten van de Rechtspraak’ uit 2015-2016, zal bij gunstigere financieel-economische omstandigheden en goedkeuring van donormiddelen pas dit zittingsjaar deels in uitvoering genomen kunnen worden. Deze speerpunten zijn deel van het ontwikkelingsplan 2017-2021 en fasegewijs uitgezet in de nieuwe begrotingsbijdrage van het hof.De fasen zullen elkaar opvolgen in de begrotingen van de komende jaren. Gedeeltelijke goedkeuring van de beleidsprogramma’s conform de ingediende begroting 2017-2018 en stagnatie in beschikbaarstelling van middelen, zullen zorgen dat “de uitvoering onontkomelijk wordt doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar en zal er geïmproviseerd moeten worden om de targets te halen”. Een gedeelte van de investeringen komt uit donormiddelen via de overheid.Om de rechtspraak te laten beantwoorden aan de hedendaagse roep voor snelheid, kwaliteit, efficiëntie, transparantie en klantvriendelijkheid, zal de rechterlijke organisatie de hand ook in eigen boezem moeten steken. Ze zal ook veranderingen moeten ondergaan. “De verantwoordelijkheid om dit te bewerkstelligen ligt bij elk van u, hier aanwezig; van het personeel van de rechterlijke organisatie tot aan de Raad van Ministers.”De communicatie tussen het hof en de ministeries Justitie en Financiën verloopt vlot en de vooruitzichten zien er goed uit voor dit zittingsjaar. In dit verband kijkt het hof uit naar de vorderingen en ontwikkelingen van het verder uitzetten van het verzelfstandigingstraject door het aannemen van een interim consultant bedrijfsvoering. Deze zal een plan en begroting voor de verzelfstandiging moeten schrijven. Keurt de regering dit goed, dan zullen de financiën worden gezocht en zullen de nodige wetten en besluiten in orde worden gebracht. Dit is nodig om het hof bedrijfsmatig en comptabel als zelfstandige entiteit te vestigen, zei Rasoelbaks. Hierna kan het hof verschillende afdelingen opzetten zoals financiële zaken, HRM, automatisering, onderhoud en huisvesting, public relations. Het wil ook een kwaliteitsafdeling die moet waken over de kwaliteit van de rechtsprekende werkprocessen.“Grote en gewaagde stappen”, zei Rasoelbaks en vulde aan dat als er niet ergens wordt begonnen, het rechtsbedrijf niet adequaat en optimaal aan de vraag van rechtzoekenden kan voldoen. “Stilstaan of de status quo behouden is geen optie voor het hof en ik meen ook niet voor u en de samenleving.”Rasoelbaks hoopt dat als eenieder zich blijft inspannen voor de rechtsstaat zoals het parlement, de regering, de rechtelijke macht en organisatie, “dan belooft het ook een succesvol, vredevol en rechtschapen jaar te zullen worden voor eenieder, justitiabelen en samenleving”.De speciale zitting, die voor het derde achtereenvolgende jaar is gehouden, is bijgewoond door waarnemend president Ashwin Adhin. De hofleden, griffier en de procureur-generaal hadden bij de opening en sluiting van de zitting dan ook hun baret op. Ook ad-interim justitieminister en zijn collega van Financiën, de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Frankrijk, zaakgelastigde van Nederland en vertegenwoordigers van de rechtelijke organisatie waren aanwezig.