De drugs waren verstopt in een 40 foot container. Na uitgewerkte informatie over een container die aan de Zwartenhovenbrugstraat, dichtbij het Molenpad op een terrein stond, sloeg het RBTP toe. De container bevond zich niet op het Dr. Jules Sedney Haven Complex.De Narcoticabrigade en de speurhonden zijn ingeschakeld. Het opsporingsteam is nog bezig met het doorzoeken van de container die inmiddels is verplaatst.