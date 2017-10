Kinderen van de Ritfeldschool bezig met rekenen op de eerste schooldag. (Foto: Raoul Lith)





Hermain Kasmo, onderhoofd van de Ritfeldschool, zegt aan Starnieuws dat de kinderen enthousiast zijn om weer op school te zijn. Zij vinden het leuk om de leerkrachten te zien en de vrienden die ze hebben op school. Alleen enkele kleuters moeten nog wennen om op school te zijn. Zoals gebruikelijk vallen er dan ook enkele traantjes.De Ritfeldschool heeft niet meegedaan met acties van de onderwijsbonden. "Wij zijn tevreden met het resultaat van vorig jaar. Het kan altijd beter," zegt Kasmo. De kinderen is voorgehouden om hard hun best te doen. Hen is voorgehouden hoe belangrijk onderwijs is voor een goede toekomst. "Wij zullen ons beste beentje voorzetten".