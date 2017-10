President Desi Bouterse zondag in zijn achtertuin te Leonsberg in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.





Bouterse merkt op dat er perspectieven zijn over de fossiele brandstoffen. Er is al een groot deel bewezen reserves van goud. De president merkt op dat de jaarrede goed was en deze goed gepresenteerd is door waarnemend president Ashwin Adhin. Hij merkt op dat de operatie die hij ondergaan heeft in Havana, Cuba, de vorige maand succesvol is verlopen.Het genezingsproces heeft wat tijd nodig. Op advies van zijn medisch team heeft hij besloten zijn functies tijdelijk over te dragen aan de vicepresident, volgens de grondwettelijke mogelijkheid. Het werk moet worden getrokken, maar er is niks ernstigs aan de hand. De negatieve berichten brengen mensen in de war. Hij vindt ook de kritiek op de jaarrede niet terecht, maar er zijn volgens hem altijd mensen die zaken negatief bekijken.Over de spanningen in het onderwijs, zegt Bouterse dat waarnemend president Adhin zondag nog bij hem op bezoek is geweest. Zij hadden een veertig minuten durend onderhoud, want het werk moet verder gaan. Er zijn volgens het staatshoofd enkele kleine misverstanden over het onderwijsvraagstuk, maar deze zijn op te lossen. De spanningen die er zijn, zullen worden opgelost. "Ook op dat stuk blijf ik positief."