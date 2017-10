Met de rehabilitatie van het pompgemaal van Wageningen, zullen de landbouwers van Wageningen immers gegarandeerd zijn van voldoende irrigatie water. Het pompgemaal komt ook ten goede van de arealen aan de Nickerierivier, in het bijzonder de rechteroever. Volgens Adhin zijn de vooruitzichten in de rijstsector goed. Zo zijn er een aantal aromatische rijstvariëteiten binnen het Reverse Linkage rijstproject met Maleisië getest. De resultaten waren bemoedigend genoeg om in het komende seizoen een Farmersfield school op te zetten.Ook voor de bacovensector schetst waarnemend president Adhin een optimistisch beeld. Hij legt uit dat het bacovenbedrijf FAI NV intussen 165 ha heeft herbeplant. In 2015 was 315 ha van het bacovenaanplant aangetast door de Moko ziekte. Volgend jaar zal de rest, 150 ha, weer in productie worden gebracht. Het bacovenbedrijf zal ook diversifiëren. Het zal zijn productie verhogen met het beplanten van organisch geteelde bacoven op 120 ha grond. Deze bacoven zullen bestemd zijn voor de Europese markt.