Missive Raad van Ministers goedkeuring herwaarderingsprogramma onderwijsgevenden.





De regering stelt in de nota van toelichting van het Staatsbesluit dat "gelet op het feit dat het onderwijs een belangrijke sector is voor de algehele ontwikkeling van ons land en volk, het noodzakelijk is dat de regering de kwaliteit daarvan waarborgt en verbetert". De kwaliteit is voor een groot deel afhankelijk van het professionele niveau en het kwaliteitsniveau van de onderwijsgevenden."Om de professionaliteit en het kwaliteitsniveau van de onderwijsgevenden op peil te houden, is het noodzakelijk hun financieel-economische positie in overeenstemming te brengen met hun strategisch en maatschappelijk belang". Het Staatsbesluit is in feite de formalisering van het herwaarderingsprogramma dat voor een deel reeds in uitvoering is. De inschaling van onderwijsgevenden en schooldirecties is reeds doorgevoerd.