Schoongemaakte en op houtvuur 'gebrande' echte Surinaamse raskippen.





“Alle aandacht gericht op de jaarrede; iedereen doet zijn of haar zegje.”“Meester, wat zeg jij? Vond je het, zoals toneelvrouwe Sharda, erg dat de VeePee sa trong plaatsvervangend Pee, z’n voorleesbeurt niet goed had voorbereid?”“Ach, ja en nee. Bij mij ging het meer om de inhoud. Maar het kon wel vlotter. Hoewel het er niet bepaald makkelijk geformuleerd stond. Maar ja, moeilijke formuleringen maken indruk, denken sommigen misschien.”“Ik luister al tientallen jaren niet meer naar dit slaapverwekkend jaarpraatje, allemaal dezelfde wenselijkheden, overtrokken prognoses, gouden bergen die achteraf bergjes met een beetje goud blijken te zijn en dat soort dingen.”“En dan weer die focus op de eindige mijnbouw; hebben we na 100 jaar bauxietindustrie niets geleerd?”“Ja, maar op landbouw focussen is een miskleun in een land waar weinigen op het veld in de zon willen werken, zonder garantieprijzen en nauwelijks steun van de overheid en met kans op allerlei misoogsten en plantenziekten, zoals nu die bacteriële besmetting bij ons bacovenbedrijf.”“Vandaar: hou het volk zoet met een jaarrede vol rozengeur en maneschijn, terwijl we een vreetnapot voor multinationals blijven.”“Niet zo negatief, heren. Een jaarrede moet toch hoop en motivatie geven?”“Bereik je dat door maar te schelden op kolonialisme en slavernijverleden, terwijl wij nog steeds door onze eigen mensen, instituten en verouderde wetten geknecht worden? Zelfs onze nationaliteit behoort tot de groep van minst aantrekkelijke in de regio en de wereld.”“Maar daarom halen we de koloniale beelden weg en zetten er eigen helden voor in de plaats. Zo voeren we strijd tegen dekolonisatie.”“Broeder Ron, even, iets klopt hier niet. Zo voer je strijd tegen de kolonisatie en niet: …tegen dekolonisatie. Want dekolonisatie is al ‘ont-koloniseren’, net als ‘decentralisatie’ en ‘degradatie’.“Maar zo stond het in de media onder een foto.”“Ze doen maar. Ik zeg: als je geleend geld als inkomsten optelt, dan weet ik hoe laat het is.”“Populisme, populisme en nogmaals populisme. Ik wil uit een jaarrede ook weten: wanneer worden de geplande noodzakelijke inkomstenverhogende maatregelen doorgevoerd, waar zullen welke sociaal zwakkeren daarbij ondersteund worden en welke bezuinigingen zal de overheid intern treffen?”“En waar is de opsomming van wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd en waarom bepaalde punten niet zijn gerealiseerd?”“Voor mij is het belangrijkste: zorg als overheid dat de koers stabiel blijft en ons drinkwater, ons voedsel en onze elektriciteit gegarandeerd zijn. De rest zien we wel.”“En maar speculeren wat voor ziekten ‘De Man Van 13 Oktober’ allemaal heeft, of hij het wel zal halen, of hij in het ziekenhuis is opgenomen, ja, radio Mi Yere draaide weer eens op volle toeren.”“En de regeringspropaganda maar bazuinen: ‘hij is niet ziek, hij moet gewoon rust houden, hij is toch mens, hij wordt toch ook een dagje ouder, zijn herstel duurt daarom wat langer.”“Maar dat is toch zo? Dat is toch geen propaganda?”“Al deze geruchten, al dit speculeren ontstaat als men niet duidelijk zegt wat er met de man aan de hand is en welke ingreep hij daar in Cuba ondergaan heeft, want zo te zien was dat geen kleine.”“Wat hij heeft, gaat niemand wat aan. Hij moet gewoon weer de oude worden met wat welverdiende rust.”“Ik ben van mening dat het ons wel degelijk wat aangaat, omdat hij de hoogste openbare figuur in ons land is.”“Daarom dat Clifton Bolim met cameraploeg the man himself in relaxte sfeer al lopend te Riverside heeft geïnterviewd. Dus: neks no fout. Volgende punt: de raskippenbelediging van minister Robert.”“Ja, velen vallen daarover, maar niemand valt over de ronduit smerige tegenreactie van Borry Rebenstein, een respectabel geacht vakbondsleider mocht wel ordinair uitkomen.”“Welke smerige reactie, bedoel je?”“Die van poepe en bille. Ik had de man gewoon aangeklaagd wegens smaad. Maar goed, misschien wilde men dat hebben om de zaak nog meer op te blazen, want onze Wilgo Rashaantje heeft duidelijk gemerkt dat zijn aanhang niet bereid is tot actievoeren op 2 oktober.”“Daarom wordt de intrekking van de tuchtmaatregelen geëist. Want geen enkele actievoerder wil tuchtrechtelijk gestraft worden.”“Dus je mag maar doen en laten wat je wilt, de werkplek tijdens diensttijd verlaten om zogenaamd te gaan vergaderen. Wie is er nou gek?”“Zeur niet, dit werd al jaren gedoogd.”“Is het dan fout als het nu niet meer gedoogd wordt? En ook als je maar jarenlang dispensatie krijgt als je kan aantonen dat je je op het IOL hebt ingeschreven, maar niet afstudeert, maar wel lesgeeft op het niveau waarop je afgestudeerd dient te zijn?”“Daarom dat sommige vwo-scholen beneden de maat scoren, zoals die ene gemeenteschool met maar 14% geslaagden, waar vele omhooggevallen mulokrachten les geven. En als de minister deze zaken aanpakt, maakt men een hoop misbaar, misbari en miss Bari.”“Ja, maar Pineutje kan de leerkrachten geen raskippen noemen.”“Weten jullie dat ‘raskip’ een Surinaams woord is, onbekend in de dikke Van Dale?”“Oow, da wat voor kippen kennen die bakra’s dan?”“Wel, ze kennen legkip, krielkip, soepkip, vleeskip, boskip en zelfs plofkip, dat zijn die door hormonen opgeblazen kippen.”“Wij noemen ‘raskippen’ de buitenlandse kippen, uit importeieren gekweekt, tegenover de bekende erfkippen, oftewel de scharrelkippen.”“Ja, ja, die erfkippen, die de hele dag van alles en nog wat van het erf pikken, waka tyopu, een loh morserij soms, tegenover die raskippen die netjes in hokken voer krijgen, verrijkt met antibiotica en vitaminen.”“Het zou misschien pas beledigend zijn geweest als de minister had gezegd: ik doe alleen zaken met raskippen en niet met erfkippen.”“Dus degenen die zich zo hebben gestoord aan die uitspraak, waren juist niet die raskippen, maar die scharrelkippen, den kayakaya fowru.”“Broeder Ron, alsjeblieft, zeg dat niet! Straks staat het op faceboek en dan breekt daar de zoveelste herrie los met racistische termen en dan ben jij degene die een staking op 2 oktober hebt veroorzaakt.”“Net als die hetze die daar losbrak toen een aantal sneesies, geschminkt als rasechte Pieterbazen met pruik en al, werd opgepakt door de politie.”“Assembleelid Tsangzohang vond het erg dat de zaak op faceboek meer in de etnische sfeer werd getrokken.”“Zo voelt het aan als men tekeer gaat tegen een andere etniciteit, zoals tegen mijn baala-broeders, en doet alsof die allemaal criminelen zijn.”“Broeder Ron, gelijk heb je, maar laten we eerlijk zijn: in percentages en zeker in aantallen zijn toch beduidend wat meer van jouw broeders in dat circuit dan die gearresteerde yellowbroeders, misschien geheten: Tsjengzieblek, Kongfoeroof of Xangmidoe.”“Hemeltje, wat een land. Dan licht eentje met z’n reisbureau een stel reizigers op, dan vervalsen anderen grondbeschikkingen, waardoor Vrouwe Roline met honderden dubbele uitgaven zit, dan steelt eentje juwelen in China, dan…”“Ja, ja, is mooi zo. Er zijn genoeg positieve voorbeelden, zoals die honderden jongeren die zovele straten hebben schoongemaakt.”“Maar wat ik zo frappant bij die werkers op straat vindt, is dat ze met hun hele handbagage op de rug, schouder of onder de oksel lopen te zeulen; zo kan je toch niet goed werken: met één of met anderhalve arm?””Da waar wil jij je mobiel, portemonnee, drinken en brood achterlaten? Te yu draai, ala yu tori gwe?”“Maar Jules, zag ik je niet in de krant op die foto van die ouders en grootouders die op woensdag jongstleden daar bij de poort van COB stonden te dringen om hun ouderbijdrage van het Fibos terug te krijgen?”“Echt niet, ik heb rustig de berichten gevolgd, het schema van de uitbetalingen bekeken, de rk-school van m’n kleinkinderen was op woensdag aan de beurt.”“Wacht even, was er een schema van welke scholen op welke dag terugbetaald zou worden?”“Natuurlijk, maar als mensen niet willen of kunnen lezen en alleen maar naar opjut-apps of die berichten op faceboek kijken, dan ga je natuurlijk krijgen dat de hele massa daar al op woensdagochtend half zeven stond te dringen en te wringen en te klagen bij vlagen.”“Maar er stond in de krant dat Fibos de zaak niet goed had georganiseerd.”“Zeker weer zo een nattevingerjournalist die meer op sensatie uit was en een redactie die dat toestaat, misschien omdat die ook niet wist dat alles volgens een tijdig verspreid schema was gepland.”“En toen je woensdag bent gegaan, hoe ging het?”“Vlekkeloos. Ik ging om elf uur, nauwelijks een kip in de rij, ik voelde me kiplekker en niet als een kip zonder kop. Er was een wit formulier voor een rk-school, een groene voor een ebg-school, ik had alles bij me, ook het stortingsbewijs, er werd netjes met gepast geld uitbetaald en binnen tien minuten stond ik weer buiten. Klari.”“Wat een samenleving! Sensatie maken, holle toeters blazen, kreten schreeuwen: een tien. Goed lezen wat er staat, de instructies stap voor stap volgen: een afgeronde drie.”“In Amerika moet je een university degree hebben wil je lesgeven in de Kindergarten oftewel de kleuterschool. Kijk wat er hier vaak al jaren op kleuterniveau lesgeeft. Sommigen moeten zelf nog opgevoed worden. Ze kunnen alleen maar schreeuwen tegen die kinderen. Zie de gevolgen daarvan in het artikel over mindvirussen van Suresh Gobardhan op Sternews.”“Daarom: proost op een beter kleuter- en basisonderwijs met goed bevoegde en betaalde krachten. Daar staat of valt de rest van ons onderwijs mee.”“Ja, daar proost ik op.”Rappa