Het kernbestuur van Pertjajah Luhur te Kampong Baroe. Partijvoorzitter Paul Somohardjo spreekt de aanwezigen toe. (Foto: PL)





“We wensen hem het allerbeste toe. het volk van Kampong Baroe heeft een grote bijdrage geleverd om hem binnen te brengen als parlementariër. Belangrijk is dat we verder gaan, met of zonder Chitan”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.De politicus stelt dat het zaak is om nu te werken aan het versterken van de eenheid binnen de partij. Er moet een positieve verandering komen in de situatie in het land en dat zal volgens de partijvoorzitter slechts mogelijk zijn als die eenheid kan worden gevormd. Het kernbestuur van Kampong Baroe wordt geleid door voorzitter Richano Wongsodjiwo, die ondersteund wordt door Jeanine Olieberg (ondervoorzitter), Jenny Martodikromo (secretaris), Allessandro Tonawi (penningmeester), Brigitte Doerahman (2e penningmeester), Erik Troenokarijo (commissaris) en de leden Christina Stuart, Fabienne Biswane, Dolores Biswane, Jerrel Loods en Carmelita Sarmo.Nu het nieuwe schooljaar aanbreekt, doet de PL-voorzitter een beroep op de scholieren om zich ten volle in te zetten. “Suriname heeft jullie nodig”, luidt zijn oproep. Ook degenen die het niet hebben gehaald het afgelopen schooljaar moeten de moed niet verliezen, maar het opnieuw proberen. “Het beste paard struikelt wel eens. Maar je moet doorgaan”, geeft hij hen mee. “Doe je best. Investeer in jezelf. Je moet niet afhankelijk zijn van wat de regering wel of niet wil doen. De regering heeft wel een wensenpakket vol goud en olie, maar dat moet allemaal nog uit de grond gehaald worden. Het gaat om nú, dat er een oplossing komt voor de moeilijke situatie waarin we op dit moment verkeren.”De PL-voorzitter hoopt dat de donkere wolken die zich schijnen op te stapelen boven het nieuwe schooljaar gauw verdreven zullen worden. Hij vreest dat zaken tussen het Ministerie van Onderwijs en leerkrachten op een confrontatie zullen uitlopen, maar spreekt de hoop uit dat partijen toch kiezen voor de weg van dialoog en het belang van het kind voorop stellen. “Ik hoop dat partijen samen tot een constructieve oplossing komen, in het belang van onze kinderen”, stelt PL-voorzitter Somohardjo.