Voor de 37e keer is een murti parwah gehouden te Domburg.





In de ochtend is een pudja gehouden in de mandir te Dijkveld. Waarnemend president Ashwin Adhin bracht nog even een bezoek voordat de stoet met Durga Shakti op een praalwagen richting Domburg vertrok. In de versierde praalwagen zaten muzikanten en enkele gelovigen die meezongen. Te Domburg konden personen nog een aarti doen, door met een dia op een blad drie keer rond het beeld te draaien. “We brengen hier voor de laatste keer een groet uit en vragen de laatste zegeningen aan Durga Mata”, legt pandit Niradjpratap Paltantewari uit.De murti parwah-ceremonie wordt gehouden op de tiende dag in de hindú maand áshvin (september/oktober), welke ook de laatste dag van de Navrátri is. De handeling voert terug naar de Ramayan(a), een klassieke Indiase heldenepos. Ram richtte zich in het gevecht tegen de demon Ravan, tot Godin Durga en vroeg haar zegen, vertelt pandit Radjkapoor Shrikantoepadhia. Met deze speciale zegen was hij instaat om op de tiende dag Ravan te verslaan. “Ram had van klei een beeldje van Durga gemaakt en na de overwinning wist men niet precies wat met het beeld te doen”, vult Paltantewari aan. Er was water in de buurt en Ram gaf aan dat Godin Ganga daar stroomde. Ze hebben toen het beeldje aan Ganga Mata toevertrouwd. “En dit symboliseren wij hier”, licht Paltantewari de murti parwah-ceremonie te Domburg toe.Alma Gobardhan-Ganpat begon in 1980 met de eerste murti parwah en de gemeente organiseert deze sindsdien jaarlijks. Er wordt steeds een nieuw beeld van Durga Shakti gemaakt door de beeldhouwer Monorath, vertelt de voorzitter van de mandir, Bieharilal Mohanlal. Het nieuwe beeld kwam op de vijfde dag binnen in de mandir. Paltantewari benadrukt dat de Sanatan Dharm in één God gelooft. Het hindoeïsme is een monotheïstische godsdienst: één macht manifesteert zich in alles op verschillende momenten. “Dus al maak je twee beelden van hetzelfde en zet je ze naast elkaar, het is gewoonweg hetzelfde.”Het beeld van ongeveer 200 kilogram werd na de aarti op een ponton geplaatst. Samen met tientallen personen aan boord koerste de boot naar het midden van de rivier. In een gebed richtte men zich tot ‘Moeder Ganges’ om zegeningen te vragen en tot Durga om haar vergiffenis te vragen. Hierna werd het beeld aan de Surinamerivier toevertrouwd. “Het beeld is van klei en misschien een beetje cement gemaakt zodat het ook zo snel mogelijk wordt opgenomen door het water”, geeft Paltantewari aan.De organisatie had een waterslang en generator aan boord en maakte de aanwezigen nat met het rivierwater dat na de ceremonie als heilig werd beschouwd. Terwijl sommigen ontroerd raakten, gaven anderen elkaar een innige omhelzing, vroegen vergiffenis en spraken goede wensen uit. Enkele gelovigen gebruikten het moment van terugvaren om hun lege flessen met heilig water te vullen. Aan de kade stapten mensen nog even in de rivier voor een heilig bad.De pandits schieten woorden tekort om hun gevoel te beschrijven. “We doen dit niet voor onszelf, of de mensen die hier alleen aanwezig zijn, maar wij doen het voor de hele gemeenschap. Het is een eer, een voorrecht en natuurlijk krijgen wij ook de zegeningen”, geeft Paltantewari aan. Godin Durga is net als onze moeder die ons hier op aarde heeft gebracht, geeft Shrikantoepadhi aan. “ Zij is de moeder van ons alleen. Het houden van deze pudja en ceremonie is heel krachtig en belangrijk.”Eerder op de middag stonden ook enkele hindoes met beelden bij de kleine (nood) steiger te Domburg. Zij waren van de Sociaal, Sport en Culturele Vereniging Dharm Djotie Samadj aan de Vredeburg serie A en hadden de beelden van Krishna & Radha, Shiv(a) & Parvati en Durga Shakti bij zich. De beelden waren aan vervanging toe en deze tiende dag is de geschiktste dag om beelden aan het water toe te vertrouwen, geeft een vertegenwoordiger van de gemeente aan. De murti parwa-ceremonie wordt door meerdere mandirs gehouden. Sommige geven de voorkeur om de ceremonie aan het einde van de eerste Navrátri periode (maart/april) te houden.De tiende dag staat ook bekend als Vijaya(overwinning) Dashamí (tiende dag). Na de overwinning van Ram op Ravan, keerde hij samen met zijn vrouw Sita en jongere broer Lachman terug naar het koninkrijk van Ayodhyá. Het hoogtepunt, zijn kroning, markeert het Divalifeest: de overwinning van het goede op het kwade, dat van het jaar op 19 oktober valt.