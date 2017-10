Hunkar T. (61) is door de afdeling Narcoticabrigade aangehouden. De man wordt ervan verdacht een doos ter verzending naar het buitenland te hebben aangeboden bij een van de postbedrijven.Tijdens controle stuitte de douane op holle imitatiestokjes waarin er 724 gram cocaïne verborgen zat. Hunkar T. werd opgespoord en in de kraag gevat.De verdachte heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.