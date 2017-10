President Desi Bouterse vandaag tijdens een interview met het Nationaal Informatie Instituut bij zijn woning. (Foto's: NII)





De president heeft op advies van zijn medisch team tijdelijk zijn functies overgedragen aan vicepresident Ashwin Adhin. Bouterse zegt dat naast de negatieve berichten het positieve daartegenover is dat zoveel mensen voor hem bidden. Mensen raken wel in vertwijfeling over de negatieve berichten. Velen willen hem komen aanraken en met hem lopen 's morgens om zeker te weten hoe het met hem gaat."Als er iets ernstigs was, zou ik dat gewoon uitleggen aan het volk," stelt de president. Bouterse stoort zich niet aan de negatieve uitlatingen, maar hij vindt het vervelend dat mensen in de war gebracht worden hierdoor. Sommige uitlatingen geven hem wel 'gro skin'.Het NII stelt dat onverantwoordelijke personen in de afgelopen dagen via de social media onjuiste berichten gelanceerd hebben over de gezondheidstoestand van het staatshoofd. Dit met de bedoeling paniek te zaaien in de samenleving.Het NII heeft een fragment van het vraaggesprek met de president ter beschikking gesteld. Het gehele interview wordt later op de avond uitgezonden in het programma NII Actueel.