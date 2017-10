Realisaties Ontwikkelingsplan 2016 en eerste helft 2017 per ministerie.

(Bron: Stichting Planbureau Suriname)





Het Ontwikkelingsprogramma 2016 was geraamd op SRD 4.758.521.000, waarvan de realisaties SRD 1.717.715.502 bedroegen. Dit betekent een realisatiegraad van 36,1%, stelt het Planbureau in het Jaarplan 2018. Voor 2017 zijn middels een Nota van Wijziging de ramingen gesteld op SRD 5.628.374.000. Tot en met juni bedroeg het gerealiseerd bedrag SRD 388.524.333. Dit is gelijk aan 6,9%.Met een percentage van ruim 99% is de overheid de grootste financierder van het ontwikkelingsprogramma met een realisatiegraad van 37%. De Agence de Française Developpement (AFD) en de categorie overige als financieringsbronnen hebben elk een aandeel van 0,37% en 0,13%. De realisatiegraad van deze financieringsbronnen zijn respectievelijk 43% en 54%. De AFD-middelen zijn aangewend voor de verdere uitvoering van: 'Support to the health sector', volkswoningbouw, aanleg en verbetering van wegen en bestrijding van hiv/Aids, tuberculose en malaria.In 2016 hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken, Ruimtelijke ordening Grond- & Bosbeheer en Sociale Zaken & Volkshuisvesting meer dan 60% van hun beschikbare financiële middelen besteed. Sommige ministeries hebben niet eens een realisatiegraad van 5% van het ontwikkelingsprogramma gehaald.Ook in het lopend jaar 2017 is de overheid de grootste financierder, met een percentage van 98% en een realisatiegraad van 7%. Global Fund is met een realisatiegraad van 15,9% de tweede financierder. Met deze fondsen zijn gefinancierd de bestrijding van Hiv/Aids, tuberculose en malaria.