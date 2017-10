Het Planbureau verwacht dat de wereldmarktprijzen van grondstoffen op middellange termijn vrijwel op hetzelfde niveau zullen blijven. (Bron: Jaarplan 2018)





De verwachte stijging van olieprijzen in 2017 is het gevolg van de beslissing van de OPEC en andere olieproducerende landen om de olieproductie in het eerste halfjaar van 2017 terug te brengen met mogelijkheden om dit voor een langere tijd aan te houden. De olieprijs op maandbasis in 2016 - juli 2017 vertoont een fluctuerende trend. In de eerste zeven maanden van 2017 ligt de prijs gemiddeld rond de US$ 51 per barrel. Vanwege de matige groei van de wereldeconomie in de afgelopen vijf jaar en de commodity crisis in 2012-2013 zijn de wereldmarktprijzen gedaald.De belangrijkste exportproducten voor Suriname, met name goud en aardolie, hebben een enorme neergang meegemaakt voor wat betreft de wereldmarktprijzen vanaf 2012 (aardolie) en 2013 (goud). De gemiddelde aardolieprijs op jaarbasis die zijn piek in 2012 bereikte van US$ 105 per barrel vertoonde in de daaropvolgende jaren een neergaand verloop tot gemiddeld US$ 43 per barrel in 2016, een daling van ca. 60% in vier jaar. De reden voor dit verloop, moet volgens het Planbureau gezocht worden in de snel stijgende productie van 'shale' olie in de VSA en het stijgende aanbod van aardolie door de olieproducerende landen, naast de matig groeiende wereldeconomie.De wereldmarktprijs van goud bereikte ook een piek in 2012; die bedroeg gemiddeld US$ 1.669 per troy ounce en daalde tot US$ 1.160 per troy ounce (30 procent) in 2015. In 2016 was er sprake van een stijging van 8% van de prijs tot US$ 1.251 per troy ounce ondanks de zwakke vraag naar fysiek goud, vooral bij de grootste consumerende landen, India en China, door onder andere de onzekerheid na de Brexitstemming.Na de stijging van de Amerikaanse rentevoet op de Federal Reserve funds in december 2016, met als gevolg een sterkere US-dollar, daalde de goudprijs verder. Volgens projecties van de Wereld Bank zal de goudprijs in 2017-2022 jaarlijks met ca. 2 procent afnemen. De verwachting is dat de Amerikaanse economie zich verder herstelt met een sterke US-dollar.Het verloop van de wereldmarktprijs van goud op maandbasis in 2016 - juli 2017 vertoont in de eerste maanden van 2017 een vrijwel stijgende trend t.o.v. de dalende trend in de laatste vier maanden van 2016, met een prijs die gemiddeld rond de US$ 1.227 per troy ounce ligt; ca. 2% lager dan het jaargemiddelde van 2016.In het eerste halfjaar van 2017 is de vraag naar goud afgenomen met ca. 13% in vergelijking met het eerste halfjaar in 2016. De afname heeft voornamelijk betrekking op goud als beleggingsgoed. Ook het aanbod van goud in deze periode is afgenomen met ca 8%, staat in het Jaarplan.