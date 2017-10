Majenka Dominie te Sophia's Lust maakt afspraken met de nieuwe groep scholieren die gebruik zullen maken van schoolvervoer het komende schooljaar. (Foto: Ala-D Media)





Tijdens het identificeren en registeren van de scholieren is er gebleken dat er een grote behoefte is aan schoolvervoer te Sophia's Lust. Het gaat om leerlingen van de scholen Parwani, Cabell, Marius van Doren school en scholencomplex Kwatta, zegt Majenka Dominie, trekker van dit project tevens jeugdparlementariër van Wanica."Ik ben gaan onderzoeken hoe ik schoolvervoer mogelijk kon maken en heb mijn uiterste best gedaan. Met ondersteuning van de ministerie van Sport en Jeugdzaken en de afdeling Vervoer van Onderwijs is samen met enkele vakantiejobbers het werk uitgezet. Ook jeugddistrictsraad lid Allan Fonkel heeft in het vooronderzoek een belangrijke bijdrage geleverd."Zaterdag is er op OS Sophia's Lust een vergadering belegd met de belanghebbenden. Er zijn ten overstaan van Harriete Garconius, hoofd Vervoer bij het ministerie van Onderwijs, over tijd en route afspraken gemaakt. Ook de chauffeur die de route gaat onderhouden, was aanwezig. De pasjes voor worden van de week overhandigd.Domini kijkt tevreden terug op dit project en hoopt dat naarmate er nieuwe gebieden en schoolcentra zich ontwikkelen er steeds wordt ingespeeld op de behoefte van de schoolgaanden. Er zijn nu ruim tachtig personen geregistreerd, die behoefte hebben aan schoolvervoer.Ala-D Media