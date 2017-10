Ik had mij echt voorgenomen om over het uitgevaardigde presidentieel besluit geen reactie te geven, althans niet erover uit te weiden. Echter ben ik hiertoe verplicht na de visie van de staatsrechtsgeleerde, de heer mr. Polanen, te hebben gelezen.Ik kon niet bevatten wat ik voorgeschoteld kreeg over de werking van ons staatsbestel, inclusief onze staatsinrichting. Een zeer gevaarlijke uitspraak, dat de toepassing van artikel 98 onder b moet worden gezien als een noodmaatregel, van een man die geacht wordt het beter te moeten weten. Een noodmaatregel behoort bij een noodtoestand overeenkomstig artikel 102 lid 3 van de grondwet.Jammer dat ik het zo moet vaststellen. Totaal verwarrend is dat erbij gezegd wordt dat deze maatregel nergens in de grondwet is geregeld, terwijl zowel het tijdelijk neerleggen van de functie van president als de noodtoestand uitroepen uitputtend in de grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no.116), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1992 no. 38 is vastgelegd.Dat de wnd. president de functie van de president moet uitoefenen is een logisch gevolg van het systeem van de werking van het openbaar bestuur. Het heeft niks van doen met het gekozen zijn als president. De gekozen president is nog steeds president en in tegenstelling tot een andere bedenkelijke bewering van de staatsrechtsdeskundige “parlement kan president ook niet vroegtijdig naar huis sturen”, kan De Nationale Assemblee krachtens artikel 74 onder a hem wel tussentijds doen aftreden.Als gezegd wordt dat deze bepaling niet met een gekwalificeerde meerderheid kan worden aangenomen en daardoor onuitvoerbaar is dan kan ik mij verenigen met die stelling, maar beweren dat het nergens in de grondwet is geregeld doet geen goed aan de status van voorzitter van de presidentiële Staatscommissie Grondwetsherziening 2011.Een andere omissie is dat de president zijn bevoegdheden middels een proces-verbaal zou kunnen neerleggen. Dat is formeel administratiefrechtelijk niet mogelijk, derhalve is het de eerste keer dat een president zijn bevoegdheden behorende bij de functie van president tijdelijk heeft neergelegd. Deze staatsrechtelijke handeling dient overeenkomstig de grondwet en het Staatsbesluit Vormgeving Wettelijke Regelingen, Staats- en Bestuursbesluiten, bij presidentieel besluit (artikel 6) te worden genomen.Anders is het bij de waarneming van het ambt van de president krachtens artikel 98 onder c van de grondwet zolang de president ontbreekt of afwezig is.Het doet er niet toe wat de mening is van een individu ook al wordt die geacht deskundig te zijn. Van belang is wat in onze constitutie die MAMA-wet door de grondwetgever geregeld is. Daarom verdient het aanbeveling om bij het verkondigen van je evangelie of Franchepane ook erbij te vermelden de juridische grondslag en staatsrechtelijke gebruiken, confenties waar de redenering steun in terug kan vinden.Bovendien zijn deze vrijblijvende beweringen niet bevorderlijk voor onze staatsrechtelijke ontwikkelingen.