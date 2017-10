Chinese Wushu martial-arts vechters (monks) zijn zondag de hoofdact tijdens de Maanfeestviering in het Cultureel Centrum De Witte Lotus. (Foto: Ranu Abhelakh)





Het optreden van de buitenlandse gasten is nieuw. Hun deelname is mogelijk gemaakt door de Chinese ambassade in Paramaribo, zegt voorzitter Jeffrey Lau aan Starnieuws. De viering van het Maanfeest is openbaar en een manier van de Chinese gemeenschap om de feestvreugde onderling en met alle Surinamers te delen.Ook dit jaar heeft de organisatie geprobeerd om zoveel mogelijk variaties in het podiumprogramma te zetten. De avond wordt traditioneel ingeluid met de pagara en leeuwendans van Kong Ngie Tong Sang. Na enkele toespraken, staan verschillende zang- en dansoptredens van het Cultural Art Center, de Chinese Vrouwenvereniging en Tsoeng Tjien Kerk op de agenda. Ook Simone Bardan en Winston Echteld zullen het publiek vergasten met zangnummers. De Wushu martial-arts vechters tonen op verschillende momenten hun vechtkunsttalenten met zwaarden, speren en stalenplaat. Voorafgaand aan het podiumprogramma, zijn er diverse de kinderspelen en papieren lampionnen. Er zijn verkoopstands met Chinese snacks en gebakjes, waaronder de traditionele ‘mooncake’, maankoek.De organisatie van het Maanfeest is van het jaar niet in handen van een lidorganisatie van de overkoepelende Chinese organisatie Suriname Chinese United Association (SCUA). “Dit heeft te maken met de financiële situatie in het land. De Witte Lotus is nu trekker en de SCUA ondersteunt. In wezen verschilt het niet veel in uitvoering.” Vorig jaar had de financiële crisis al enige invloed op de viering. Het podiumprogramma was ingekort en technische snufjes behoorden tot het verleden. De organisatie vraagt dit keer een vrijwillige bijdrage aan de poort. Lau: “Dat is deels voor de bouw en renovatie van nieuw Witte Lotus en deels voor het Maanfeest gezien er minder sponsoring is.”Het Maanfeest op 4 oktober, is jaarlijks op de 15e dag van de achtste maand van de Chinese kalender en valt samen met de oogstperiode. Voor Chinezen is dit een van de belangrijkste familiefeesten, daar de maan symbool is voor harmonie, eenheid en dankbaarheid. Familiereünies, huwelijken en gewoon samenzijn met vrienden staan centraal. Er worden ook speciale diensten gehouden ter ere van de maangodin Chang'e. Lampionnen en maankoeken gevuld met lotuspasta en eidooiers die de maan symboliseren horen bij dit feest.