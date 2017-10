Assembleelid Raymond Sapoen





"Ondanks de goede vooruitzichten in de goud en aardolie industrie, zullen we ons vooral niet daarop moeten blindstaren maar onverkort doorgaan met diversificatie van de economie. Hoewel de toerismesector en het Paranam industrial project zijn genoemd door de waarnemend president, betreur ik het gemis van doelgerichte acties ter stimulering van de nationale productie. In ieder geval zullen we voor het dienstjaar 2018 pleiten voor extra verhoging van het KMO Fonds en het Agrarisch Kredietfonds," stelt Sapoen.Het Assembleelid vindt dat deze jaarrede niet in herhalingen vervalt van voorgenomen beleidsacties die in de afgelopen jaren toch niet zijn uitgevoerd, zoals het uitbaggeren van de Nickerie- en Surinamerivier, maar zich concentreert op concrete zaken die haalbaar zijn binnen een jaar. Als voorbeeld noemt hij de instelling van het Nationaal Delfstoffeninstituut, een Fonds voor Topsport, Safe City en verdere uitbreiding van het elektra- en waterdistributie naar de randdistricten en het binnenland.Voor het komende jaar zijn de uitgaven begroot op ruim SRD 8.6 miljard. "Het is bekend dat vanaf 2015 de regering streng heeft bezuinigd, zodanig dat bijna alle ministeries heel moeizaam hun voorgenomen prioriteitsacties kunnen uitvoeren. Desondanks is het mogelijk dat er nog meer bezuinigd kan worden in de sfeer van het efficiënter en goedkoper laten functioneren van de verschillende overheidsdiensten. Hierover heeft de regering echter geen woord gerept," concludeert Sapoen.De begroting inkrimpen zonder te werken aan de staatsinkomsten zal het in te zetten proces van economisch herstel enorm bemoeilijken, vindt de politicus. Aanpassing van de rij- en voertuigenbelasting en introductie van BTW zijn de meest economisch en maatschappelijk doeltreffende instrumenten waar geen enkele regering onderuit kan, meent Sapoen. "We zullen in het dienstjaar harde noten hierover kraken, zonder daarbij de sociaal kwetsbaren van de samenleving extra te belasten,"stelt hij in het vooruitzicht. r. Raymond S.Sapoen (DNA lid)