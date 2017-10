President Desi Bouterse tijdens een persconferentie. (Archieffoto)





Ook van Ronnie Brunswijk, fractieleider van de ABOP, mag de president alle tijd nemen om te herstellen. “Ik heb hem ook gesproken en hij zegt mij dat het goed gaat,” deelt Brunswijk mee. “Maar je weet, we zijn mensen, het kan zijn dat je ziek wordt. En als je een operatie hebt gedaan, moet je gewoon rusten. Het is een overmachtsituatie, als iemand ziek wordt, dienen we daarvoor respect op te brengen.” Brunswijk merkt op dat de leeftijd van Bouterse, hij wordt op 13 oktober 73 jaar, met zich meebrengt dat er veel meer tijd nodig is om weer de oude te worden.Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) merkt op dat er een leeftijdslimiet moet komen voor het overheidsposities, vooral voor het presidentschap. “Kijk, als iemand ziek is, ga je de persoon beterschap toewensen. Maar aan de andere kant is het zo dat we moeten afstappen van een systeem waarbij wij voor belangrijke functies opgescheept zitten met bejaarde personen. Dat is mijn mening.” Assembleelid Carl Breeveld (DOE) wenst de president beterschap toe.Misiekaba deelt mee dat er verschillende teams in gebed zijn voor de president. Hij is ervan overtuigd dat de president spoedig hersteld zal zijn. “De president is ook maar een mens. We kennen hem als een kanjer van een man. Ik kan me voorstellen dat de samenleving hem ook inderdaad op die manier wil zien; altijd die sterke man. Maar hij is gewoon mens, hij wordt een jaartje ouder,” merkt Misiekaba op. We geloven dat hij terugkomt, hij moet wel inderdaad de tijd nemen om te herstellen. Er zijn teams die voor hem bidden, wat dat betreft geloof ik dat het goed loopt.”René Gompers