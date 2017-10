Het huurcontract van de toestellen van de SLM verlopen. Maandag wordt de eerste kist al ingeleverd bij de verhuurder. (Archieffoto Starnieuws/René Gompers)





De vliegmaatschappij is al geruime tijd bezig met het uitwerken van plannen om haar vloot te vernieuwen en uit te breiden. Zij speelt in op de kansen om op nieuwe vluchtroutes te vliegen. De samenwerking met TuiFly levert al voordelen op. Er worden chartervluchten voor elkaar uitgevoerd naar bestaande en nieuwe destinaties. Maar de SLM moet heel snel haar vloot vernieuwen en uitbreiden; het volgend ‘lease’ contract vervalt in december, de laatste in maart 2018. De ‘nationale trots’ heeft gekozen voor moderniseren in plaats van contracten verlengen.“De ‘Marowijne’ die we acht jaar in gebruik hebben gehad, gaan wij op 2 oktober teruggegeven,” deelt Lachmising mee. “Die gaan we rond het eind van het jaar vervangen met een andere Boeing, een 737-700. Voorlopig gaan we het met twee machines doen. Er zijn wel mogelijkheden om een derde te huren zodat het gat gedicht kan worden.” De uitvoering van de vernieuwings- en uitbreidingsplannen zijn vergevorderd, vertelt de SLM-topper. “Hoeveel het allemaal kost…, laten we niet over de prijs praten. Laten we het houden op dat we onze vervoersplicht nakomen, dat we Suriname openhouden voor Surinamers en buitenlanders.”Lachmising zegt dat de maatschappij een vrachtvliegtuig heeft toegevoegd aan haar wensenpakket. “We willen een eigen vrachtvliegtuig ‘leasen’, over het algemeen kopen we niet. Het zal ook een Boeing zijn. Je hebt daar geen aparte pilotenkorps voor nodig. Op dit moment charteren we twee keer per week een vrachtvliegtuig naar Miami. Met een eigen machine hebben we meer armslag. We kunnen meer doen, zelf vracht vervoeren naar de regio en zoals dat nu gebleken is, bepaalde opdrachten uitvoeren voor de overheid. Het gaat ons veel flexibeler maken.”René Gompers