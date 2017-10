Assembleelid Stephen Tsang wil meer aandacht voor aanpak criminaliteit. (Foto: Raoul Lith)





Het Assembleelid vindt het jammer dat het accent van criminaliteit bewust wordt verlegd en een etnische kaart wordt gespeeld. Op social media worden vaker felle tot racistische discussies gevoerd wanneer de identiteit van criminelen bekend is en foto's worden gedeeld. Voor Tsang is het afkeurenswaardig dat de focus op etniciteit groter is in plaats van op de gepleegde gevallen.Tsang heeft vaak in De Nationale Assemblee de aandacht gevraagd van de regering voor betere bescherming van ondernemers en burgers tegen de criminaliteit. Hij geeft aan dat hij een punt van kritiek heeft op de jaarrede, gepresenteerd door waarnemend president Ashwin Adhin. De parlementariër voert tegenover Starnieuws aan dat hij geen punten over criminaliteitsbestrijding heeft waargenomen. "Ik vind dat er wel meer aandacht gegeven mag worden aan het criminaliteitsvraagstuk, maar dat zal moeten blijken bij de begrotingsbehandeling en daar kijk ik dan ook naar uit".De politicus merkt op dat Suriname in een economische crisis zit en de regering alle zeilen moet bijzetten om de veiligheid van de burgers te garanderen. Dit is volgens hem een erg belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Tsang meent dat steeds aandacht vragen wel vruchten heeft afgeworpen. "De politie maakt nu veel vorderingen voor het aanpak van de criminaliteit. Het is belangrijk dat het een blijvende trend vertoont". Hij merkt op dat er gauw een oplossing gezocht moet worden voor Justitie en Politie waar er nog geen minister is.Raoul Lith