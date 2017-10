Minister Robert Peneux is resoluut in: De school begint op 2 oktober. (Foto: René Gompers)





De bewindsman zegt voor hem belangrijk is dat de samenleving goed ingelicht is over de hervormingen binnen het onderwijs die de regering en het ministerie willen aangaan. "Voor mij is belangrijk kwaliteitsonderwijs," benadrukt Peneux. De leerdoelen moeten worden gehaald. Hij benadrukt als verantwoordelijke voor het ministerie te werken met volledig bevoegd kader.2 oktober is een belangrijke dag voor het onderwijs. Die dag is de aanwezigheidsplicht van de onderwijsgevende belangrijk. Zij dienen zich aan te melden. Dit geldt ook voor de scholieren, waardoor de leerlingenlijsten nagecheckt kunnen worden.De minister antwoordt op een vraag dat als leerkrachten wegblijven, de Personeelswet daarover duidelijk is. De consequenties zullen dan niet uitblijven. Hij rekent op alle betrokkenen opdat op 2 oktober een vlotte start kan worden gemaakt van het schooljaar 2017-2018.René Gompers