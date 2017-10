Dit initiatief volgt na evaluatie van de laatst gehoudenop 4 mei j.l. Deze jaarlijkse viering is een internationaal event dat door de International Telecommunication Union (ITU) is geproclameerd en in Suriname al enkele jaren wordt ondersteund door de ICT Associatie Suriname en haar leden."Tijdens deze evaluatie met schoolleiders werd duidelijk dat men in Coronie weet welke kant men op moet met het ICT onderwijs ter verbetering van o.a. de schoolresultaten. Echter de middelen, waaronder de juiste ICT-kennis, ontbreken om de volledige potentie te benutten", zegt Vincent Kenswil, servant catalyst bij Spang Makandra en secretaris van de ICT-AS. Om deze kenniskloof te dichten bundelen Spang Makandra en de RPBG samen om de trainingsweken in oktober te verzorgen.Naast de trainingen voor leerkrachten en overheidsmedewerkers worden op 11 en 18 oktober 2017 open dagen voor jongeren gehouden. Dan zullen op de jeugd toegespitste demo’s, duidelijk maken welk voordeel met welke kennis behaald kan worden. Op deze manier hopen de RPBG en Spang Makandra een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving van Coronie. Wanneer jongeren vervolgens hun interesse in ICT tonen, kunnen de begeleiders dit bewust verder opvangen en begeleiden, menen de organisaties.