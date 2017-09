Assembleelid Carl Breeveld. (Foto: Raoul Lith)





"De waarnemend president heeft gepraat over de Anticorruptiewet en dat hij blij daarover was. Ik was blij dat hij dat gezegd heeft. Dat maakt al een beetje goed, het feit dat de regering in grote mate afwezig was bij aanname van die wet," legt Breeveld uit. Hij kijkt eerder uit naar de afkondigingsdatum van de Anticorruptiewet en de operationalisering ervan. Volgens hem zou het pas nieuws zijn als duidelijk werd aangeven wanneer de onderdelen opgenomen in de wet, in werking treden.De politicus vindt dat de overheid het voortouw moet nemen en als voorbeeld moet dienen bij de aanpak van corruptie. Hij geeft aan dat er steeds excuses worden gegeven dat ook bij de particuliere sector en religieuze instanties corruptieve handelingen worden gepleegd. "Je moet als overheid de positie innemen, van wij gaan het voorbeeld stellen. Wij gaan de regels die er zijn naleven". "Goed bestuur betekent dat je de dingen die gedaan moeten worden op regelmatige basis op een goede manier doet. Breeveld heeft over de plannen van onderwijs echter zijn bedenkingen. Hij vindt dat de manier waarop de personen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs, met name de minister, zich niet op de juiste manier naar mensen en instituten toe uiten. "Plannen worden door mensen uitgevoerd. Als de mensen daar zijn die dat niet op de juiste manier uitdragen, dan kom je niet tot waar je moet zijn, dus de de voorbeeldrol voor onderwijs vind ik heel belangrijk."Het Assembleelid zegt dat er aan efficiënt en effectiviteit moet worden gewerkt. Onder andere het personeelsoverschot, en de personele lasten, daarin zitten hele grote uitgaven. Er moet een nieuwe aanpak komen hiervoor. Over de nieuwe plannen voor toerisme en landbouw is Breeveld enthousiast. Er moet niet te veel opnieuw gesteund worden op olie en goud, omdat die dingen opraken. Hij wil concretere plannen horen van de regering die de vicieuze cirkel moeten doorbreken.Raoul Lith