Soeresh Gobardhan, arts.





We zijn bekend met het fenomeen computervirus. Een computervirus (CV) is simpel weg een 'foutje' in de soft (hard)ware van de computer. Van tijd tot tijd kan zo’n CV zich activeren door bepaalde clicks of downloads. Als eenmaal zeer sterk geactiveerd, zogenaamd sterk opgeblazen net als een rode ballon, neemt de opgeblazen CV het functioneren van de computer over en wat je ook doet, de computer reageert niet meer op jou opdrachten.Hetzelfde is het geval bij de mens. Sedert onze conceptie, dat is het moment dat de mannelijke zaadcel en moederlijke eicel in de baarmoeder samensmelten en daaruit de foetus ontstaat, ervaart de foetus al die negen maanden alle soorten emoties o.a. waaraan de moeder blootstaat. Dan bij en na de geboorte en hierna in de babyjaren weer talrijke situaties met prettige doch ook vele negatieve emoties, die het opgroeiende kind ervaart en vooral de negatieve emoties niet echt verwerkt en opslaat. Dit gaat dan door tijdens de tienerjaren en nu als volwassene.Al die negatieve, niet adequaat verwerkte emoties vibreren als heel kleine rode ballonnen in ons, gevuld met toxische energie en informatie en wordt aangeduid als mindvirussen. (MV’s)Dergelijke MV’s worden nu dagelijks op ieder moment van de dag getriggerd op het werk, in je privé –sociaal leven en ook politiek. De impact van deze triggers komen binnen via vijf kanalen (mentaal, materieel, emotioneel, fysiek, spiritueel) in de mind van de mens.Het resultaat van de samenwerking van deze vijf kanalen op de triggers/signalen bepaalt dan de mindset van de persoon op dat moment. Zijn die vijf kanalen goed in harmonie aan het werken dan ontstaat er vaak, ondanks negatieve triggers, toch een hoge mindset met hoge kwaliteit gedachten, intenties, keuzes en natuurlijk ook gedrag en productie. Zijn die vijf kanalen niet in lijn dan is hun verwerking van triggers onvoldoende, waardoor lage kwaliteit mindset ontstaat dus niet geweldige gedachten die leiden tot niet beste keuzes en intenties dus dan ook minder goed gedrag en acties.Neem nu een jongetje A, 5 jr jong, dat iets stouts heeft gedaan in de klas en de juffrouw die hem heel kwaad en schreeuwend aanpakt. A is helemaal van stuur van dat geschreeuw en bang en begint te huilen. Met twee keer hard geschreeuw komt de juf vlak bij hem en schreeuwt in zijn oren: jongens huilen niet, stop met huilen..anders...!A trilt nog de hele avond van dit alles en slaapt niet goed. De angst en geschreeuw heeft hij nooit verwerkt, hij wist niet eens hoe te verwerken.Nu is A een grote volwassen man en krijgt een baan. Hij werkt er prettig doch op een dag doet hij iets onbewust verkeerd op kantoor, zijn baas schreeuwt hem en scheldt hem voor alles wat vies en vuil is. Is het mogelijk dat deze nieuwe situatie op zijn werk de ene oude situatie op school toen hij 5 jr was triggert? Immers die situatie van 5 jr was nooit verwerkt en als toxische energie dus als MV opgeslagen en is dus nu getriggerd. De rode ballon blaast zich op - met die toxische energie - en kan zo opgeblazen zijn dat het A zijn mindset overheerst? Hoe voelt A zich nu met die opgeblazen ballon? Bang, teruggetrokken, niet goed denkend meer. Zal hij de rest van de dag productief zijn? Hoe zal zijn input zijn op de vergadering die over een uur begint? Hoe zal hij zijn medewerkers behandelen en met hun communiceren? Eindelijk is het 15.00 uur en kan hij naar huis en nog steeds de MV opgeblazen.Hij rijdt in zijn auto en rode ballon nog behoorlijk opgeblazen. Het verkeer is druk en veel files en nog erbij haalt iemand hem in en voegt zich vlak voor hem in. Kan het zijn dat deze handeling bij A een andere ballon, boosheid, ook wat doet opblazen? Wat doet A? Hij toetert luidt en houdt zijn middelvinger omhoog. Eindelijk kan hij verder rijden doch bij de volgende kruising is er weer een opstopping door een ongeval. Kun je je voorstellen dat bij A beide al wat opgeblazen ballonnen (MV’s) nu nog meer opblazen?Eindelijk is hij thuis en ziet zijn twee kleine kinderen nog in schoolkleren rennen in huis terwijl vrouwlief lachend aan het appen is. Plus heeft A honger, maar het eten is nog lang niet klaar, sterker nog de kip is nog aan het ontdooien! Kun je je voorstellen wat nu met A zijn rode boosheidsballon gebeurt en dus de mindset overneemt en welke keuzes en acties hieruit komen? Anyway... alles loopt verder goed af..de ballonnen (MV’s) worden kleiner want later op de avond heeft zijn vrouw hem kunnen verleiden intiem te zijn.Na een paar dagen weer een boze/angstige situatie op kantoor en alles herhaalt zich weer. Herkent u dit bij uzelf? Mv’s hebben wij allemaal in diverse soorten en maten en ze gaan nooit meer weg. Zo zijn er rode ballonnen voor verdriet, emotionele pijn, teleurstelling, gierigheid, eigen voordeel, machtslust... Het wachten is op de trigger die sterk genoeg is dat die rode ballon (MV) opblaast.Corruptie ontstaat ook zo. Wij allemaal hebben ooit gespiekt op school, gejokt voor onze ouders om uit te gaan. De corruptie MV zit in ons en kan worden getriggerd door aanlokkelijke situaties en triggers. Politici vooral zijn de gewezen mensen om bewust te worden van deze corruptie MV in hun.Door nu te herkennen en leren op welke manier MV’s aan te pakken zodat ze klein blijven ondanks de negatieve triggers, blijft men de vijf fields in harmonie houden dus ook de mindset.